Ovacionado comienzo navideño

Un villancico infantil del jesuita gijonés José Ignacio Prieto sirvió a la Camerata Revillagigedo ayer para abrir su ciclo de conciertos de Navidad en Cangas de Onís. Los 45 minutos de actuación de la agrupación musical que dirige José Fernández Avello supieron a poco al entregado público que recompensó con fuertes aplausos a los 17 coristas. Al ritmo que marcaba el piano de Rosario Álvarez Fernández, los artistas interpretaron canciones de películas conocidas como "When you Wish Upon a Star", de "Pinocho" o "Over the 0Raimbow", de "El Mago de Oz". Los villancicos tradicionales como "Noche de Paz" también tuvieron espacio en el repertorio, que concluyó con el clásico "A Merry Christmas" con arreglos de Arthur Warrell. Éste es el primero de los cuatro conciertos que la Camerata Revillagigedo ofrece en Navidad bajo el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA. Los próximos serán mañana en la iglesia de San Martín de Sotrondio; el miércoles 28 en la iglesia de Santa María La Real de la Corte, en Oviedo; y el jueves 29 en la Colegiata de San Juan Bautista-Palacio de Revillagigedo, en Gijón. Todos se desarrollarán a partir de las 20.00 horas y su acceso es libre y gratuito hasta completar aforo. El barítono solista de los conciertos será Julio Sutil, mientras que Ana María Peinado ejercerá de soprano.

Fernández Avello hizo un balance positivo de la primera sesión. "Animo a todo el mundo a venir a vernos porque es un coro de calidad que interpreta obras difíciles que no se escuchan por ahí normalmente", concluyó.