El Coro de la Fundación Princesa y la OSPA ofrecen un "Mesías original"

Oviedo, Andrea G. TORRES

El Coro de la Fundación Princesa de Asturias y la Orquesta Sinfónica del Principado (OSPA) ultiman el concierto que ofrecerán esta tarde en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo a las 20 horas. Las dos agrupaciones estarán dirigidas por el actual director titular del Coro de la Fundación, José Esteban García Miranda.

El oratorio de "El Mesías", escrito por Georg Frederich Haendel es la obra que protagoniza el concierto que ofrecerán esta tarde las dos agrupaciones asturianas, y que desde su estreno en 1741 se ha convertido en un clásico de la programación sinfónica navideña en todo el mundo.

Casi tan conocido como los valses y polkas de la familia Strauss, este oratorio no narra sólo el nacimiento de Jesús, sino toda su vida. La composición comenzó a interpretarse durante la Pascua navideña en vida del propio Haendel, con él a la batuta, cuando el Teatro Covent Garden de Londres lo programó hasta el año de la muerte del propio compositor. José Esteban Miranda será quien lo dirigirá en esta ocasión. "Interpretaremos una versión muy distinta de 'El Mesías' a la que pudo verse el año pasado. Es la versión original que escribió Haendel, que rehuye la magnificencia instrumental y presenta una orquestación reducida. Hemos querido aproximarnos a la versión del propio compositor, por lo que no tendremos en cuenta los arreglos posteriores que ha sufrido esta obra. Intentamos recrear un poco la estática de la música antigua, pero he de reconocer que la nuestra no será una interpretación historicista, ya que tocaremos con instrumentos modernos, aunque sí que los cantantes y el coro interpretan sus arias inspirándose en los adornos y las improvisaciones de la música antigua, y que sobre todo podrá apreciarse perfectamente en los pasajes que se repiten de las arias 'da capo'", explica García Miranda.

No es esta la primera vez que el titular del Coro de la Fundación Princesa de Asturias sube al podio de la OSPA con esta obra y reconoce que ofertas no le faltan, aunque reconoce que tanto para los profesores de la orquesta como para los coristas, es conveniente conocer a nuevos directores cada año y descubrir otras formas de trabajar.

"La propuesta de organizar un concierto de Navidad con esta obra viene por parte de la Fundación Princesa de Asturias, y la OSPA la ha acogido con agrado". El concierto de esta tarde es gratuito, aunque todas las invitaciones están agotadas desde el pasado sábado, cuando se pusieron a disposición de todo aquel que quisiera recogerlas, y se terminaron en tan sólo dos horas.