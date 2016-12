El "Gran Hermano" menos visto de su historia

Cuando se anunció que Mercedes Milá no presentaría la edición número 17 de "Gran Hermano", y que le sustituiría Jorge Javier Vázquez, la reacción general no fue nada halagüeña. Ahora, después de comprobar que ha sido la edición menos vista de su historia, parece que no se equivocaban. El jueves Telecinco emitía la gran final en la que se cumplieron todos los pronósticos, incluidos los de las audiencias. Bea, la valenciana chonija (choni y pija) se imponía a Meritxell y a su novio Rodri para llevarse el maletín con los 300.000 euros. Sin ninguna emoción, la final fue la menos vista de la historia con 2.344.000 espectadores, casi un millón menos que la final de la última edición (imagínense a los directivos recordando aquellas primeras finales con más de 9 millones de espectadores). Jorge Javier Vázquez protagonizó instantes de la gala como parte de su dura tarea en la vida: aleccionar a todo el mundo. Tuvo una nueva pelea con Clara (un clásico ya de las galas), advirtió a Meritxell sobre la famosa rajada en una pausa publicitaria y mandó un mensaje a jefes y audiencia "no me lo han puesto fácil, pero me gustaría presentar "Gran hermano" 18, 19, 20...". Prepárense.

Haciendo balance, esta semana ha sido agridulce para Telecinco. El lunes y el martes obtenía unos datos fantásticos con el final de temporada de "La que se avecina" y el final de su polémica miniserie "Lo que escondían sus ojos" hasta que el miércoles la cosa se torció. "Velvet" adelantó en casi un millón y medio de espectadores a la final de "La Voz" y el jueves "Gran Hermano" confirmó su bajón. Como seguro ya esperaban alguno de estos datos, la cadena ya había anunciado una sorprendente decisión para la noche del viernes: quitar "Sálvame Deluxe". La cadena retiró ayer el que hasta hace poco era uno de sus programas estrella y probó suerte con el cine, estrenando la tercera parte de "El Hobbit". Aunque niegan que sea un movimiento definitivo, en Telecinco ya no sabe que hacer para recuperar el liderazgo en la noche de los viernes ahora en manos de Antenas 3 con "Tu cara me suena". ¿Estamos ante el ocaso del universo "Sálvame"? Si hay hartazgo o no lo decidirán las audiencias pero parece que ese momento está cada vez más cerca.

En TVE viven un poco al margen de esta guerra entre cadenas. Tras el tibio estreno de "Masterchef Junior" este martes, han decidido repetir la estrategia de su edición con famosos y habrá doble sesión esta semana con un nuevo programa mañana por la noche.

Con todo preparado para que los especiales y las reposiciones tomen las parrillas, Bertín Osborne y "Las Campos" ya han anunciado su vuelta a casa por Navidad. El cantante/galán/presentador entrevistará a Raphael y María Teresa Campos y sus hijas (sí, las dos) aparecerán en un especial navideño del que ya hemos visto que habrá un anuncio importante y que Terelú se subirá a un autobús y volverá al ataque con el dulce. Pónganse cómodos para recibir a sus cuñados y ver al Rey, Paz Padilla, Raphael y las Campos. ¡Feliz Navidad!