Los 10 mejores Restaurantes Asturianos Sin Gluten 2016

Celicidad, no es ningún secreto, guarda un vínculo muy especial con Asturias, la tierra que vio nacer a gran parte del equipo y que sigue siendo nuestra casa y la de los nuestros. Por eso conocemos bien su gastronomía, la calidad de las materias primas que los restauradores y hosteleros ponen sobre las mesas de sus restaurantes, sidrerías, bares y chigres, y el cariño y esfuerzo que hay en cada plato. En Asturias comer es mucho más que una necesidad fisiológica, es toda una experiencia que ha trascendido ya las fronteras del Paraíso y que lleva el nombre de esta tierra por todo el mundo.

Gijón cuenta ahora también con otro obrador especializado, Celiaquea, que acaba de arrancar su andadura y que endulza la vida de los gijoneses con productos fabulosos que hace años los celiacos sólo podíamos imaginar. Suerte, chicos.

Y cómo no, Confitería Marqués es otro de los grandes destacados de nuestra Patria Querida. El chocolate de la casa conquistó hace ya mucho a los asturianos y ya desde hace un tiempo a los madrileños. Toda una referencia el producto Marqués. Larga vida.

En cuanto a la restauración, el país entero sabe cómo comemos los asturianos y la calidad de nuestra gastronomía está más que reconocida. Y como los celiacos también somos de muy buen yantar, en Asturias los hosteleros se han puesto las pilas (hace ya años), para darnos lo mejor de sus pucheros. Así a través de nuestra App, Celicidad, más de 3.000 usuarios registrados han decidido los restaurantes asturianos que se encuentran en el Olimpo de la gastronomía sin gluten.

Enhorabuena a todos, gracias por vuestro esfuerzo y responsabilidad y ¡Puxa Asturies!

1- Casa Niembro. Asiegu, Cabrales

No sabemos cuántas veces hemos escrito en el último año el nombre de este restaurante. Y es que no son sólo el mejor de Asturias para los usuarios de Celicidad App, sino que lo son de toda España, así que suponemos que el resultado no les habrá sorprendido. Pero de todas maneras tenemos que decirlo: ¡¡¡Enhorabuena, chicos!!! Para que después digan que nadie es profeta en su tierra? Clara Caso es la responsable de que la cocina de Casa Niembro se conozca en todo el país, de que sus tortos de maíz hayan salido hasta en TVE y de que los celiacos de Celicidad les voten una y otra vez. Ella, junto al resto de su equipo son unos luchadores incansables que han sabido eliminar el gluten de absolutamente todos sus platos. Hasta hacen su propio pan apto y nos lo sirven para acompañar sus suculentos platos con vistas a las montañas que les cobijan. Su tarta de frixuelos también es muy conocida, cómo para no serlo. El oro es de nuevo para Casa Niembro. Aplausos.

2- El Fartuquín. Carpio, 19, Oviedo

Si está entre los mejores de España, obviamente tenía que tener un destacadísimo puesto en Asturias. El compromiso de esta sidrería con el colectivo celiaco ha ido creciendo y creciendo hasta formarse este año con ACEPA y ampliar aún más sus opciones sin gluten. El Fartuquín es un establecimiento conocido por los ovetenses desde siempre, que se caracteriza por la calidad y cantidad de sus platos. Una cocina tradicional basada en una excelente materia prima y un trato familiar y cercano que convierten a los clientes en amigos. Dos de sus platos estrella son la fabada y el cachopo, todo sin gluten y a lo grande. Es sin duda, la referencia sin gluten en Oviedo por su enorme esfuerzo y sus excelentes resultados.

3- La Ruta. Mayor, 16, Cangas del Narcea

Poco nos queda por decir de La Ruta que no hayamos dicho ya. En nuestra querida Cangas, los restauradores llevan años esforzándose para dar a sus numerosos clientes celiacos lo mejor (como demostraron en las Jornadas Cangas Sin Gluten), y La Ruta ha cumplido ya más de cinco años de excelencia en el servicio a celiacos. Su dueño, Jesús Rolo, tiene muy claro que sus clientes celiacos merecen la misma calidad que los que no lo son, y por eso desde que te sientas a su mesa todo son atenciones y cuidados. Desde su especialidad, sus arroces, hasta los chipirones rebozados, los cachopos, las ensaladas de gulas, su excelente carne y sus postres, La Ruta cuida nos cuida con mimo para que repitamos. Y repetimos, lo hacemos en CELICIDAD y lo hacen los usuarios que les han votado para que aparezcan en este podium con el bronce. Han estado en el ranking de España y estamos seguros de que seguirán siendo una referencia sin gluten mucho tiempo.

4- Sidrería Nava. Plaza de la Serena, 1, Gijón

Lo que nos gusta una sidra! De nuevo y acercándonos ya a la zona más alta del ranking, una sidrería para acompañar esos platos sin gluten con nuestra bebida más conocida y tradicional. La Sidrería Nava es toda una referencia en Gijón y en Asturias, para los celiacos y también para los no celiacos. Algunos califican esta sidrería tradicional como un auténtico paraíso, y decir eso en Asturias es mucho decir, pero así es. Y es que en la Sidrería Nava lo podemos pedir todo, eso sí, siempre se recomienda reservar porque el que prueba su comida suele repetir. Su cachopo, sus postres y sus croquetas son muy conocidos y aclamados!

5- El Gato Negro. Mon, 5, Oviedo.

Otro de los favoritos de los asturianos que además ha estado varias veces en el Ranking Celicidad de los mejores de España es la Sidrería El Gato Negro, en la conocida calle Mon de la capital. De nuevo gastronomía tradicional, cocina cuidada al detalle, cantidad y calidad. En El Gato Negro las opciones son numerosas y el servicio excelente. Muy recomendable su lechazo y su cachopo. Si sois de Oviedo seguro que lo conocéis, pero si os acercáis a la ciudad es una recomendación fabulosa para disfrutar de una experiencia gastronómica completa.

6- Sidrería Narcea. Dos Amigos, 12, Cangas del Narcea

La huerta de Javier, el propietario de esta sidrería canguesa, es protagonista en su mesa, al igual que los excelentes guisos y platos tradicionales que salen de su cocina. Desde unas croquetas caseras que saben a gloria, un buen cachopo, unos escalopines al cabrales hasta el pote de berzas cangués o las fabes con jabalí de la foto, la Sidrería Narcea es un lugar para disfrutar con tranquilidad y seguridad de la buena gastronomía del suroccidente. En la Sidrería Narcea tienen una amplia carta y menú para los celiacos que puede culminar con alguno de los postres de Isacel. Otro más para vuestra Celiagenda.

7- La Talamera Gastro. Plaza Sta. Ana, 8, Ribadesella

Cuando algo es bueno, se ve a la legua y es el caso de La Talamera, un restaurante en la preciosa Ribadesella que con dos meses desde su apertura ha conquistado a los celiacos asturianos y a los visitantes. Y es que en La Talamera toda la carta es sin gluten, así no hay problemas de contaminación cruzada. Lluis Nel Estrada dirige con maestría una cocina en la que se da una combinación perfecta entre los mejores productos tradicionales y una forma original y diferente de entender la gastronomía. En La Talamera no hace falta preguntar tres veces eso de "pero de verdad es sin gluten?" porque lo es y su última incorporación a la carta merece que os acerquéis a la villa para degustarla: croquetas de compango gluten free. Las acompañamos de un buen vino asturiano, un 7 vidas, y a ver quién da más. Enhorabuena chicos, y a seguir subiendo!!

8- Llagar de Titi. Carretera Gral. 40, Granda, Siero

Los arroces del Llagar de Titi hay que probarlos al menos una vez en la vida. También hay que disfrutar sus carnes, sus vinos, sus postres y el entorno del restaurante, con una zona infantil que lo convierten en un establecimiento perfecto para disfrutar de una comida en familia. El Llagar de Titi, como Nozana, es otro de los que llevan muchos años trabajando su carta sin gluten y los usuarios de Celicidad App han sabido premiarlo con este octavo puesto.

9- Mesón Nozana. Iglesia, 2, Viella

Uno de los pioneros en cocinar sin gluten en el centro de Asturias. Hace años cuando era muy complicado comer fuera de casa, el Mesón Nozana ya servía escalopines al Cabrales. Con el tiempo no ha hecho más que ampliar su carta y sus conocimientos, y a día de hoy son una alternativa perfecta para disfrutar sin miedo de comida asturiana de primer nivel. Muy cerquita de Oviedo y muy recomendable.

10- Sidrería Suiss. Avda. del Acebo, 5, Cangas del Narcea

En Cangas hay más de 20 establecimientos con opciones sin gluten y la Sidrería Suiss es uno de ellos. Participaron en las Jornadas Cangas Sin Gluten y pudieron demostrar el control que tienen sobre la dieta sin gluten y la contaminación. Conocidos en Asturias por su excelente parrilla, prácticamente toda la carta es apta, y además las deliciosas croquetas caseras de jamón, son sin gluten porque no las hacen con gluten. Sus cachopos son riquísimos, tienen cerve, pan y postres. Si visitáis la villa minera, es una magnífica opción, tal y como han señalado los usuarios de Celicidad App.

