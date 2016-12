Noreña inaugura su campo de hierba artificial tras nueve años de espera

Noreña ya tiene su ansiado campo de hierba artificial. Nueve años después de que fracasase el primer intento de dotar a la zona deportiva de Los Riegos de este equipamiento, el Ayuntamiento de Noreña, con una importante ayuda económica de la Federación Asturiana de Fútbol, ha ejecutado la obra, que se inauguró ayer y que, desde hoy mismo, ya acoge partidos de las categorías inferiores del Condal.

La relevancia de la obra quedó de manifiesto en nutrida presencia de vecinos que, aún en plenas navidades, asistieron ayer al acto inaugural. También en las palabras de la alcaldesa, la independiente Amparo Antuña, que se mostró inusualmente combativa, denunciando maniobras encaminadas a boicotear esta inversión. "Hemos tenido que enfrentar acusaciones muy graves por tratar de hacer este campo, hemos sufrido movimientos en las sombras para dinamitar esta obra. No vamos a quejarnos por tener que hacer nuestro trabajo, por defender los intereses de los vecinos. Ese tiempo ha quedado atrás", afirmó Antuña.

La alcaldesa también se refirió a los argumentos aportados por las anteriores corporaciones, aludiendo sin nombrarlo a los gobiernos socialistas, para evitar afrontar la obra: "Es real, no es una ilusión. Si no me creéis, entrad y tocarlo. Os lo digo porque nos habían dicho que esto, hacer esta obra, era imposible. Llevan años diciéndolo: que si es muy caro, que si el colector, que si las medidas, que si es zona inundable... Pues bienvenidos a la Noreña del 'sí se puede'". "Debemos darles las gracias por la idea, pero nada más", añadió Antuña, antes de afear a sus predecesores que "en nueve años, creo que hubo tiempo para retomarlo, para volverlo a intentar. Eran otros tiempos, era la Noreña del 'no se puede'. Hoy estamos en otro tiempo".

Antuña, en cambio, agradeció el apoyo incondicional de Foro Asturias y Conceyu Abiertu por Noreña, además de la ayuda económica de la Federación Asturiana de Fútbol, que aporta 90.000 euros a la obra, reivindicando además la colaboración de su presidente, Maxi Martínez. De hecho, Martínez no pudo asistir ayer a la inauguración por encontrarse en Madrid donde, según desvelaron miembros de la Federación, está tratando de obtener una ayuda adicional para llegar a los 100.000 euros que se habían concedido a esta obra en 2007.

El campo de hierba artificial llevará el nombre de José Isidoro García Nicieza, "Güelito", en honor al histórico delegado del club, fallecido hace un año.