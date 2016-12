Telecinco saca la artillería

Telecinco quiere empezar el año dando que hablar y por si el especial de las Campos en Navidad no hubiese sido ya suficiente, esta misma semana, se han empezado a desvelar los nombres de algunos de los participantes en la nueva edición de "GH VIP". El exrepresentante de Belén Esteban, Toño Sanchís, convertido en una especie de Darth Vader en el universo "Sálvame", fue el primer nombre que salió a la palestra aunque ya llevaba meses en las quinielas. Como cada año, habrá recuperación de viejas glorias como Irma Soriano (sí, la chica Hermida que llegó a anunciar el Colacao) o Alonso Caparrós que, imaginamos, nominará con "mini punto y punto" para que la gente recuerde sus buenos tiempos en "Furor". El papel de modelo desconocido en busca de un trono en "Mujeres hombres y viceversa" lo desempeñará el italiano Marco Ferri. El punto friki lo pondrá el incatalogable youtuber Aless Gibaja, alias "¡Hola bebé!" y "TT around the world". Para dar algo de juego, el reality ha confirmado también la participación de Daniela Blume, provocadora nata desde los tiempos de "Crónicas Marcianas" y con experiencia en esto de convivir con famosos tras su paso por "Supervivientes" en 2009. Con la mitad del casting anunciado, todo parece preparado para comenzar tras las Navidades. Presentado por Jordi González, tendrá la difícil tarea de hacer olvidar a los espectadores el último "Gran Hermano" e intentar demostrar, de paso, que el formato tiene cuerda para rato. Seguro que Telecinco todavía se guarda algún as en la manga...

Como para seguir liderando la audiencia hay que estrenar y estrenar, además de la versión infantil de "La Voz", Telecinco ya ha empezado a promocionar otra de sus bazas para el 2017, la segunda edición de "Got talent". Con Santi Millán como presentador, el único cambio sustancial se producirá entre los miembros del jurado. Eva Hache, Edurne y Jorge Javier Vázquez (sí, sí ,aunque no lo crean también está en este programa) tendrán como nuevo compañero a Risto Mejide, que podrá volver a hacer lo que más le gusta y mejor se le da, poner cara de póker y rajar. Jesús Vázquez, que negó que hubiera mal rollo entre ellos tras su encontronazo en "Operación Triunfo" abandona su silla en esta segunda edición. Es raro, pero todavía hay gente que cree en aquello de no hay que saturar al espectador.

Pese a todas las críticas y todo lo que se diga en las redes sociales, Telecinco ha cerrado su quinto año consecutivo como líder de audiencia en España haciendo más caso a las métricas que a Twitter. Eso sí, la campaña en change.org contra "Sálvame" por disfrazar a Belén Rodríguez de la Princesa Leia con el rótulo "la princesa Leia está viva y sigue con nosotros" tras la muerte de Carrie Fisher es una de las cosas más acertadas que se han hecho este año en internet. ¡Qué la fuerza les acompañe y feliz año!