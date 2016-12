La colaboración entre Gil Parrondo y el cineasta español José Luis Garci fue especialmente fructífera. Desde que colaborasen juntos en 1982 con el filme "Volver a empezar", Garci reclamó al luarqués para la mayor parte de sus películas. Esta relación profesional proporcionó al decorador ocho nominaciones a los premios "Goya" y un total de cuatro premios, obtenidos por "Canción de cuna" (1994), "You're the One" (2000), "Tiovivo, c. 1950" (2004) y "Ninette" (2005). En la doble imagen superior: a la izquierda, un diseño de Parrondo para "You're the One" y, a la derecha, la habitación tal y como quedó en el filme.