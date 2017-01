La Premios Amas se ponen en marcha con la apertura de las votaciones

La XI edición de los Premios Amas ya está en marcha con la apertura este lunes de las votaciones. En total son 88 candidaturas las que optan a los premios divididos en 22 categorías como en años anteriores. Desde este lunes y hasta el día 6 de febrero los asturianos podrán escoger, a través de la página web del festival a sus premiados. La gala de entrega se celebrará el 24 de febrero en el teatro Filarmónica.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa el coordinador de estos premios, David Serna, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, Roberto Sánchez Ramos, el director de la SGAE en Asturias, Juan Carlos Fernández y el director de TPA, Antonio Virgili.

Serna ha aprovechado la presentación de los Premios para hacer balance de 2016, un año que ha indicado, aunque sigue marcado por la crisis del sector, ha logrado estabilizarse gracias en buena medida a la "autoedición".

Así, Serna ha indicado que en 2016 se han publicado en Asturias entre 70 y 80 discos y ha resaltado que el pasado ejercicio se ha roto la "descarada tendencia" de años anteriores en los que eran los discos de folk los que más crecían y han sido los de rock y pop los que más han incrementado.

También ha destacado el incremento de viodeclips grabados en el Principado y se ha referido a un acuerdo entre AMAS y la empresa pública RECREA para facilitar la grabación de los mismos. "Ahora mismo el formato videoclip es el más importante y se graban tantos como canciones así que ha resultado complicado elegir los cuatro finalistas", ha manifestado Serna.

Desde la organización de los premios AMAS han agradecido el apoyo recibido por las instituciones pero también han reclamado que este se incremente acorde a la importacia de los galardones para la región.

Ya se puede votar a los nominados de esta edición en www.premiosamas.com, quedando abierto el periodo de votación hasta el 6 de febrero.

01 Voz

Eva Fernández

MyVestal

Fredy Kostia

La Destilería

Isabel Muñiz

Buen Suceso

Sandra Lusquiños

Alexandra in Grey



02 Bajo

Javier de Coupaud

Mad Rovers

Luis Melero

Crudo

Roberto García

Warcry

Tony Cruz

The Groove Investigators



03 Batería

Fernando Arguelles

Nuevecondiez

Gus Bocanegra

Escuela de Odio / Old Enemies / Mercyless

Jaime Belaustegui

Ilegales

Nano D'Angelo

Desakato



04 Guitarra

Borja Suárez

Legacy of Brutality

Dani León

La Destilería / Avalanch / Real Straits

Julio Gilsanz

Marco Martínez



05 Teclados

Cristina Montull

Richard García

Pablo Moro

Sam Rodríguez

Real Straits

Xaime Arias



06 Otros instrumentos

Ángel Ruiz

Banjo / Pedal steel

John Falcone

Fagot

Juan Flores

Saxo

Rigu Suárez

Low whistle / Tin whistle / Gaita midi / Gaita asturiana



07 Gaita

Banda Gaites Laguna del Torollu

Banda Gaites Naranco

Banda Gaites Villa de Xixón

Grupu Folclóricu Práu Llerón de Mieres



08 Letras

Gonzalo Pumares

Javi Vallina

Bueno

Pedro Catalán "Patuco"

UHP

Willy Naves



09 Producción

Ángel Kaplan

Carlos Stro

Fase Cautro

Gonzalo González Dorado

The House of Terror Studios

Rubén Álvarez

FMM Avilés



10 Directo

Gun Machine

Lécter Bukosky

Mad Rovers

Posession



11 Portada y diseño

Gonzalo Dorado

La Metástasis de la Desesperanza (Unexpectance)

Paco Nadie

Vivinos y coleando (Buen Suceso)

Studio Llunik

Prince of Verdiciu (Rodrigo Cuevas)

Ton J. Araujo "Txuleerock"

Balls to the Wall (Gun Machine)



12 Vídeoclip

Ewan Hesse

Give me five (Alexandra in Grey)

Juan Ewan

Cosas que no se pagan con dinero (Marlon)

Marcos Pérez (Hestia Films)

Growing to your chest (Blues & Decker)

Titi Muñoz

Fuego (Mala Reputación)



13 Canción folk

A lo l.lixero

La Nueve

A pause in New York

Bras Rodrigo

El precio de un sueño

The Hidden Road

Suaños al alba

Banda de Gaites Teixo-Manolo Quirós



14 Disco folk

A pause in New York

Bras Rodrigo

Con estes y otres palabres

Fernando Valle Roso

L'Espoxigue

Banda de Gaites Conceyu de Siero

Suaños al alba

Banda de Gaites Teixo-Manolo Quirós



15 Canción rock

Dos extraños

Origen

El ombligo del mundo

J.M.Olay

Over and over again

Amboaje

XIII

Get In Tribal



16 Disco rock

Beyonde the hope

Blast Open

Keeping 'it warm

The Electric Buffalo

La teoría del fuego

Desakato

Sol de invierno

Destino 48



17 Canción otras escenas

A Carmen

Ismael Maimuny

Crawley

Gestido

Franco ha vuelto

El Tamar

Los antros de Moscú

M de Matilde



18 Disco otras escenas

La caja negra

Héctor Tuya

Surf en la bañera

Petit Pop

Vivinos y coleando

Buen Suceso

Voladores

Alberto & García



19 Artista o grupo revelación

Buenaventura

Efectos Personales

Rodrigo Cuevas

Swap



20 Músicas de cine

Alberto García - Exit

Desenfocado Producciones

Javier Bejarano (Galgo) - If I were a filmaker

Mark John Ostrowski

Nacho García - Vampíricamente

Cine Heroico

Pedro Acevedo - The River

Amanita Films / Dropped Frames



21 Deejays

Adolfo Sputnik

Daniel San

Héctor Llamazares

Mónika Osmo



22 Electrónica

Alan Álvarez

David Herrero

Jesús Galán

The Otter Gang