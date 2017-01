"La La Land", un espejismo nada más

Hay géneros que tienen complicada la subsistencia en los tiempos que corren. El western, por ejemplo, lo fue todo en el Hollywood clásico y muchas estrellas lo fueron gracias a sus cabalgadas y tiroteos en la calle mayor. Tras su declive, cada cierto tiempo llegaban grandes producciones (Bailando con lobos, Sin perdón...) que volvían a ponerlo de moda con "Oscar" incluido, pero su estado natural es la supervivencia pura y dura con modestas aportaciones que llegan cada año con cuentagotas, en muchos casos con forma de neowestern (ahí está la estupenda "Comanchería", sin ir más lejos). Los musicales lo tienen mucho más difícil si se trata de llegar a las audiencias de hoy siguiendo las pautas más clásicas. "La La Land", reciente triunfadora en los "Globos de Oro", es el último ejemplo, pero considerar que su éxito va a traer consigo una revitalización de los musicales en la gran pantalla sería pecar de ingenuidad. Los musicales son caros y no tienen una taquilla asegurada a nivel mundial. También se habló de una fiebre por el musical con "Chicago" y se quedó en nada. Y lo mismo ocurrió con "Moulin Rouge", "Evita" y "Mamma mia!", o, en una escala inferior, "Los miserables", "Sweeney Todd" o "Into the woods". En su momento, cintas como "Grease" o "Fama" lograron conectar con un público joven, algo que hoy está lejos de conseguirse. Los tiempos del musical sombrío como "Cabaret" o "All that jazz" son muy lejanos y son más frecuentes las biografías de músicos que las adaptaciones de obras concretas. "La La Land", con su espíritu agridulce y romántico a más no poder, será con sus Globos y sus probables "Oscar" una rareza (como lo es "Canta", todo un homenaje de la animación al musical clásico) dentro del previsible y amuermado panorama hollywoodiense, un espejismo en el desierto creativo de unos estudios que hace décadas fabricaban "Cantando bajo la lluvia", "Un americano en París" o "Un día en Nueva York".

P.D. Seguro que a la fallecida Debbie Reynolds, estrella de "Cantando bajo la lluvia"; le hubiera gustado ver el éxito de un musical, pero las tristeza de las estrellas no se lo permitieron.