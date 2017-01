"Ahora caigo", acusado de tongo por no entregar el bote a un concursante

La pregunta del martes se las traía: "¿Qué oscarizada actriz debe su nombre artístico a su tendencia a tirarse pedos?". Jesús, concursante del programa de Antena 3 "Ahora caigo", respondió con el tiempo casi cumplido: "Whoopi Goldberg''. El acierto le daba cien mil euros, pero el presentador, Arturo Valls, no compartía la alegría del ganador y el público. Se comprobó que la respuesta había llegado a tiempo pero se decidió que Jesús no había pronunciado bien el nombre de la actriz. "Atención, qué fuerte, macho, porque estás en tiempo, pero aunque antes has dicho bien el apellido aquí hemos oído 'bolder', con lo cual la respuesta es incorrecta", dijo Valls ante el pasmo de los allí presentes e indignación de las redes sociales, donde saltó al instante la acusación de "tongo".

La polémica de "Ahora caigo" llega días después de que dos concursantes fueran incapaces de identificar la Guerra Civil española tras recibir pistas tales como "Hubo un alzamiento", "Nacionales y republicanos" o "Inspiró el 'Guernica' de Picasso". Y las redes empezaron a arder.