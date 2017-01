"El final del camino", querer y no poder

Uno de los deportes televisivos nacionales es la envidia. Envidiamos a los que hacen "Juego de tronos" o "The crown" pero, en lugar de asumir que son propuestas inalcanzables, intentamos imitarlos. Otro deporte nacional es la osadía mal entendida. No se puede correr en Fórmula 1 con un Seat Panda ni hacer una serie histórica con cuatro euros. "El final del camino" es la última demostración de ese quiero y no puedo patético. Un puñado de extras, decorados de cartón piedra, batallitas de andar por casa... Un nivel de producción paupérrimo al que se suma (restando) un guión lamentable, no solo por la simpleza de diálogos y personajes (esos sarracenos malísimos con cara de miraquémalotesoy), sino también por lo absurdo de las situaciones, reescribiendo la historia para que Toledo se rinda a los cristianos gracias a dos soldados gallegos tras un cutre combate, o sacándose de la chistera un personaje fantasmagórico que da las soluciones para construir la catedral de Santiago o metiendo con calzador unas tramas de conspiraciones que harían morirse de la risa a George R.R. Martin, vino envenenado incluido. Mezcla de "Águila Roja" e "Isabel" y series similares, "El final del camino" solo levanta cabeza gracias a algunos intérpretes que hacen milagros con sus papeles. Quedan pocas ganas de seguir ese camino hasta el final.