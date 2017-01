La cuestión judía: cosa de humor, que no baladí

Pese a la cruel invernada, anoche se llenó el teatro Jovellanos para asistir a la obra "Serlo o no. Para acabar con la cuestión judía", escrita por el francés Jean-Claude Grumberg; protagonizada por un astro de las tablas, Josep María Flotats, acompañado de Arnau Puig. Ambos resolvieron con agudeza y soltura sus respectivos papeles.

La representación consta de diez cortos actos, desarrollados sobre una única escenografía, y separados por unos segundos de oscuridad total. Por cierto, dichos lapsus fueron aprovechados para poner en marcha la orquesta de las toses. Así que la gripe también tuvo su papel. La escena representa el rellano de una escalera de vecindad, donde fortuitamente se cruzan sus moradores. Todo empieza a través de las inquietudes de la esposa de uno de los vecinos, que no sabe lo que significa ser judío y dicho problema lo traslada a su marido, un joven rudo e ignorante.

A partir de ahí comienza la dialéctica. El joven tropieza con un señor, vecino a su vez de la casa, y le espeta: "¿Es usted judío?". La respuesta es evanescente, como corresponde a una indiscreción, pero el joven se enreda y se enreda en la cuestión, mientras la ironía de su interlocutor le desconcierta. El tono es frívolo pero los contenidos trascendentes. El paroxismo de la confusión llega cuando el señor le dice que es francés, judío y ateo. No lo entiende, llega a responder que es cinturón negro de judo y que no le gusta que le tomen el pelo. Pero la diplomacia del primero le calma. Todo es "ji ji, ja ja", mientras las razones, las verdades se van desgranado a través de la mente del señor mayor, que no sabemos cómo se llama. El aprendiz de judío va descubriendo que los judíos son inmorales, que el judaísmo se contagia al nacer y que conviene que lea el Antiguo Testamento.

En uno de los encuentros, el joven exclama: "Me ha dicho mi mujer lo que les hicisteis a los palestinos?". "¿Yo?", responde el aludido: "Esa tierra era nuestra desde hace 6.000 años". Surge el antisionismo, que "no es lo mismo que no te gusten los negros", dice. "¿Ah, no? No, lo primero es una ideología y lo segundo pura xenofobia". El chico no entiende la entrega de las tablas de la ley a Moisés, en el monte Sinaí, si Dios no tiene cuerpo. También le preocupa el tema de la circuncisión, a lo que le responde, que como católico debería saber que Jesús fue circuncidado.

Total, el joven se convierte en judío, se viste de rabino, y ni siquiera puede apretar un botón porque es sábado. Le reprocha a su sabio amigo que no crea en Dios pese a ser judío, a lo que aquél responde: "Después de Auscwich, o Dios no existe o es un gran sádico".

Al final, Josep María Flotats, solo en escena, cuenta la vida del personaje que encarna, sus tragedias familiares, sus penas, sus amores, sus recuerdos? Una gran ovación selló sus palabras. Había sido una sólida y excelente representación teatral.