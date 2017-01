Los fans también leen

¿Quién no ha visto aquellas imágenes en las que cuatro melenudos procedentes de Liverpool sembraban la histeria entre los jóvenes españoles y llenaban de ira a los grises padres cincelados por la escuela de la dictadura franquista?

Aquellos escandalizados progenitores no comprendían la posesión diabólica que sufrían sus hijos, pero puede que hoy en día quien no entiende a sus retoños es porque no lo intenta, ya que, para adentrarnos en los gustos de una generación cuyos gritos y tirones de pelo no difiere apenas de la de los años 60 del pasado siglo, disponemos de armas variadas, como es el caso de las obras editadas por Libros Cúpula dedicadas al fenómeno fan musical y que nos acercan las figuras de varios ídolos juveniles, como en su día, y salvando las distancias, lo fueron Paul McCartney y John Lennon.

Vivimos tiempos rapidísimos, en los que todo se consume a través de pequeñas pantallas a una velocidad que no deja espacio al regusto, en los que se dan casos como el del famoso músico de 23 años conocido como Zayn, exmiembro de "One Direction" quien ha publicado una pequeña autobiografía, o el del jovencísimo cantante Roger, ¡nacido en 2001!, quien, para la misma editorial, narra sus inicios en la música y sus sueños de futuro. Qué más da que dentro de unos cuantos años se conviertan en dos genios absolutos del pop o que en pocos meses ya nadie recuerde sus nombres, lo importante es el entendimiento generacional, lo importante es ver a los adolescentes pararse un rato a reflexionar en una hoja de papel impresa y para eso, estos libros son perfectos.

En el primero de los volúmenes mencionados, el artista británico Zayn Malik, descubierto en el programa televisivo "The X Factor", cuenta sus pasos desde que abandonara la exitosa banda One Direction hasta la actualidad en que, con su disco de debut en solitario ("Mind of Mine") ha copado las listas de éxitos de todo el mundo. Para contar su breve viaje se apoya en cientos de fotografías, así como en textos manuscritos y dibujos realizados por él mismo.

Pero si tuviéramos que quedarnos con uno de los libros de esta colección centrados en los seguidores más jóvenes, no tendríamos duda en elegir el dedicado a la divertida banda pontevedresa Furious Monkey House, formada por cinco niños que no pasan de los 13 años y su profesor de música, quien vive tras una careta de mono, y cuyos potentes directos dejan al personal boquiabierto, ya que en sus temas van desgranando todas las influencias que han marcado sus cortas vidas, sobre todo rock de los noventa, entre las que no faltan Foo Fighters, Nirvana, Red Hot Chilli Peppers o AC/DC. Si sumamos esos antecedentes a la frescura de Mariña, Carlota, Amaya, Irene y Manu y a la paciencia y entusiasmo de su profesor, Gonzalo, tiene lógica que esta banda diferente, que ya ha grabado en los míticos estudios Abbey Road (en una especie de cierre del círculo del fenómeno fan) sea ampliamente alabada. El libro, lleno de anécdotas, fotografías, letras de sus canciones y entrevistas a cada componente de la banda, incluye un cómic que cuenta la historia de Monkey y de cómo éste "se convirtió en un mono sabio, loco y furioso".