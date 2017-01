"La médula lucha por agarrar bien a mi cuerpo, es normal"

"El famoso rechazo (EICH) que estoy teniendo no es exactamente tan grave como lo ponen". Así, con tono tranquilizador, comienza el último mensaje que Pablo Ráez ha compartido con sus seguidores de Facebook, publicado esta tarde.



Contiúa explicando, con la naturalidad que le caracteriza, cómo vive el proceso de luchar contra la leucemia, enfermedad que le fue diagnosticada con 18 años: "Que esto aparezca no significa que todo haya llegado al final, significa que la médula está luchando por agarrar bien a mi cuerpo, todo entra dentro de lo normal". Y continúa transmitiendo optimismo como es habitual en él: "Es duro, complicado y difícil pero no mas que todo lo que llevo hasta ahora. Saldré de este EICH por supuesto".



Tras explicar en qué consiste el tratamiento que debe seguir durante los próximos cuatro meses, el joven malagueño, de 20 años, se sincera contando cuál fue su reacción al enterarse de que su estado no es el esperado tras someterse a un trasplante de médula, el segundo desde que empezó a luchar contra la enfermedad. "Le dije a mi médico con una sonrisa que en el momento en que sepan que ya no queda más que hacer me lo digan para no pisar más el hospital y disfrutar de verdad de lo que me queda. Después estuve pensando y recordé tantos momentos que me ha dado la vida, lo bonita que es la vida. De verdad, es preciosa, y la muerte más aún ya que es misteriosa".



En su mensaje no se olvida de animar a que más personas se sumen a su campaña de donación de médula, que expande por las redes sociales con las etiquetas #fuerzaraez #donamedula #regounmillon. "Lo más bonito y hermoso que existe es la vida misma, ayudemos a que haya más donantes, siendo solidarios. Puedes donar sangre plaquetas , medula... es satisfactorio, ayudas a los demás, es saldo espiritual", afirma en su texto, que finaliza transmitiendo ánimos a sus seguidores: "Animo a todo el que lo este pasando mal, te animo a que des lo máximo de ti que siempre habrá luz en nuestro corazón y luchando con coraje".





Pablo Ráez recibió el alta en el Hospital Regional de Málaga el pasado 19 de diciembre tras su último ingreso hospitalario, durante el cual recibió el esperado trasplante de médula.