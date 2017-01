El año 2016, el más caluroso desde que existen registros

La Organización Mundial de la Meteorología (OMM) confirmó este miércoles que 2016 fue el año más caluroso desde 1880, desde que se tienen registros, dado que la temperatura global se situó 1,1 grados centígrados por encima de la que había en la era preindustrial.



Durante el año 2016, la temperatura promedio a través de las superficies terrestres y oceánicas globales fue de 0,94° C por encima del promedio del siglo XX de 13,9° C. Este fue el más alto entre todos los años en el registro de 1880-2016, superando el récord anterior establecido el año 2015 por 0,04°C.



El año pasado fue el tercero consecutivo batiendo los registros de calor. Los primeros ocho meses del año registraron temperaturas récord en sus respectivos meses. Desde el comienzo del siglo XXI, el récord mundial anual de la temperatura se ha roto cinco veces (2005, 2010, 2014, 2015 y 2016).



El 2016, además, fue 0,07 por ciento más caliente que 2015, cuyas altas temperaturas ya marcaron un récord.



Para determinar estos registros, la OMM compila datos de la NASA, la Agencia Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) de Estados Unidos, el instituto meteorológico de Gran Bretaña, el Centro Europeo sobre Predicciones Meteorológicas y el Servicio de Cambio Climático Copérnico.



Citado en el comunicado, el secretario general de la OMM, Petteri Taalas, señaló la trascendencia de este récord, pero advirtió que las temperaturas "sólo cuentan parte de la historia".



"Los indicadores a largo plazo del cambio climático provocado por los humanos alcanzó máximos en 2016. Las concentraciones de dióxido de carbono y de metano también lograron nuevos récords", aseguró.







2016 culminated a remarkable 3-year streak of record warm years for the globe says @NOAANCEIclimate https://t.co/5sDkZyODpI #StateOfClimate pic.twitter.com/7O54sWd3Dz