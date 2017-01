Leo Bassi actuará en la Semana del Aula Popular García Rúa

Se autorretrata como un bufón. Leo Bassi, neoyorquino de 1952 e italiano a todos los efectos (hace la sexta generación de una familia dedicada al circo desde mediados del siglo XIX), estará en la XXI Semana del Aula Popular José Luis García Rúa, un programa de actividades culturales que organiza anualmente la entidad que lleva el nombre del filósofo libertario gijonés, fallecido en Granada el pasado día 6. El actor y cómico subirá al escenario del teatro Jovellanos, el próximo 2 de febrero, su "The Best of Leo Bassi".