El frailecillo de Suárez Porras sigue volando alto

El fotógrafo asturiano Mario Suárez Porras ha sido el ganador absoluto del concurso de fotografía del Festival de las Aves y la Naturaleza de Abbeville (Francia). Lo ha sido con el mismo retrato de frailecillo atlántico galardonado por "National Geographic" en la edición de 2016 de su concurso de fotografía de naturaleza, donde recibió una mención honorífica.

"Me habían pedido hacía unos cuantos días un RAW -el archivo virtual-. Cuando te piden uno suele ser porque eres finalista o porque tienes un premio, así que sabía que igual me podría caer algo, pero no pensé que llegase a ser el ganador absoluto", explica Suárez Porras, que destaca el "alto nivel" de las fotografías que se presentan a este certamen.

Además de la dotación económica que recibirá el fotógrafo y profesor del colegio de las Dominicas de Oviedo-1.500 euros- el premio le otorga un gran prestigio. "Es uno de los festivales de aves más importantes de Europa", dice.

Además, se da la circunstancia de que la organización del Festival le pidió previamente una imagen de correlimos común hecha en la playa de Bañugues (Gozón) para utilizarla como emblema de la próxima edición, que se celebra en el mes de abril. Suárez Porras ya había sido finalista en la edición del año pasado.

A la foto premiada, tomada en la isla de Skomer, en Gales, se le acumulan los reconocimientos. Además de los dos galardones, ha sido ganadora absoluta en Portugal y ha recibido el "Glanzlichter" de Alemania y en el prestigioso "Nature's Best Photographer" de Estados Unidos.