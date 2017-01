El Aula de Música Pop Rock de la Universidad de Oviedo comienza el año con un curso dedicado a lo gay en la música popular. A lo largo de 10 sesiones, musicólogos y expertos analizarán las diferentes formas en las que se han articulado las identidades LGTBIQ ( Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales y Queer).

Titulado "Over the Rainbow: lo gay en la música popular" el curso recorre diferentes etapas y estilos de la música popular, desde el jazz a la música electrónica, pasando por la copla, el teatro musical, el rock and roll, el glam, la música disco o el heavy. "Llevamos cinco años realizando cursos y en varios de ellos salían temáticas que tenían que ver con la identidad de género y la sexualidad, así que quisimos hacer uno en el que abordáramos todos esos temas en profundidad, en distintos periodos, géneros...", explica Eduardo Viñuela, su director.

No se trata de hacer un recorrido cronológico. El objetivo de este curso es analizar cómo se ha manifestado lo gay en diferentes momentos y géneros musicales. "Por esta razón, profundizaremos en cuestiones como la estética, la performatividad o el activismo a través de la música", dicen.

El curso es gratuito y está abierto a cualquier persona interesada en el tema, sin necesidad de haber sido o de ser estudiante de la universidad. Además, impartirá por triplicado en Oviedo (del 16 de febrero al 27 de abril), Gijón (del 14 de febrero al 25 de abril) y Avilés (del 15 de febrero al 26 de abril) con una sesión semanal.

El curso lo ofrecen en colaboración con el Festival de Cine LGBTIQ de Asturias, que tendrá lugar en mayo, por lo que contará con la presencia de su subdirector, Borja Ibaseta. Entre el profesorado estarán destacados músicos y expertos de la escena asturiana: Igor Paskual, Rodrigo Cuevas, Sara Muñiz, Llorián García, Borja Ibaseta, Laura Viñuela y Sara Arenillas.

Artistas



Que el curso se titule "Over the Rainbow" no es casualidad. La canción de la película "Mago de Oz" es, como explica Viñuela, un himno homosexual. En el curso verán artistas de todos los género, entre los que no faltarán:

Mónica Naranjo es toda una diva gay dentro del panorama musical español. "Me considero la más marica, gay de espíritu. Me he casado con un señor que se llama Óscar, pero si se hubiera llamado María, me hubiera casado con María. Nos casamos y enamoramos de personas y no de sexos. Estamos muy equivocados cuando tratamos de etiquetar todo, es un grave error que nos impide evolucionar. Te enamoras de la persona, no del sexo", aseguró en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA.

"I Will Survive" de Gloria Gaynor es uno de los grandes himnos de las identidades LGTBIQ. A lo largo de sus casi cuatro décadas de vida se ha escuchado en clave de liberación femenina y de libre orientación sexual.

Queen, con Freddie Mercury al frente, se conviritió en un grupo icono para la comunidad LGTBI de todo el mundo. Sus canciones continúan escuchándose en desfiles del Orgullo Gay de todo el mundo.

El asturiano Tino Casal es otro de los iconos gays dentro de la música en español.

La inscripción en este curso estará abierta hasta este viernes.