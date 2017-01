"Stand By", un musical asturiano sobre las "personas deshechadas"

"Producciones Quiquilimón" estrenará su nuevo espectáculo para jóvenes y adultos "Stand By (La Travesía)", escrito por Eladio de Pablo y dirigido por Pablo S. Garnacho. Será el viernes 27 de enero en el Teatro Palacio Valdés de Avilés a las 20.15 horas.

Los actores Jesús Gago, Sheila Montes y Manu Lobo protagonizarán este espectáculo producido por Chus Casado y Rosa Garnacho y dirigido por el director Pablo S. Garnacho.

"Stand by como sustantivo significa 'modo de espera', como adjetivo, 'disponible'. 'Stand by' (la travesía) habla de la gente, de las personas a las que el mundo de hoy condena a estar, desesperadamente, 'en modo de espera' de un futuro más humano, 'disponibles' para la felicidad y para la vida, pero, en la mayoría de los casos, desechables y desechados. Habla de esos millares de seres que vemos todos los días cruzando mares apiñados en frágiles embarcaciones, atravesando fronteras a pie, hacinados en campos de refugiados... Pero habla también de usted y de mí, de nosotros, que también estamos en 'stand by'", anuncia el espectáculo.

"Stand by" es un musical; una historia contada y cantada a través de unos personajes "que podemos ser cualquiera de nosotros", dicen.