El regreso de los gigantes asesinos

La espera. Algo a lo que estamos muy acostumbrados con esta moda de lanzar con varios meses de antelación los avances de temporadas de series anuales o películas. La paciencia es nuestra bandera ante toda la expectación que se crea, pero en el caso de la ficción "Ataque a los titanes" (o "Shingeki no Kyojin", en japonés), a los productores se les fue de las manos. Este anime, que en España podemos ver en Netflix, estrenó su primera temporada (y única hasta el momento) en 2013. Un total de 25 episodios que narraban una historia apasionante que iba "in crescendo" de capítulo en capítulo. Después de un final de diez con un cierre que nos dejó pegados a la pantalla, los creadores de la serie nunca terminaron de ponerse de acuerdo para estrenar la segunda temporada, lo que se tradujo en cuatro años de espera y una promesa que parecía que no terminaba de cumplirse. Sin embargo, 2017 va a ser el año de los colosos asesinos. Basada en el manga homónimo creado por Hajime Isayama, la historia nos traslada a un futuro con estética renacentista en el que la humanidad ha quedado reducida a unas ciudades rodeadas por grandes muros para resguardarse de gigantes (o titanes, como les denominan) que devoran personas y que han conseguido diezmar a la población. Se desconoce por qué surgieron y si tienen algún otro objetivo además de un apetito voraz por la carne humana. Tras un siglo de relativa paz, surge un titán colosal, mucho más grande que el resto, capaz de superar el gran muro que protege a los supervivientes. Eren, el protagonista del manga, verá cómo su madre muere ante sus ojos devorada por una de estas criaturas. Ante tal devastador ataque, el joven, acompañado de su hermana adoptiva, Mikasa, la única joven asiática que queda en el mundo, decide enrolarse en el ejército para vengarse de los titanes.

La serie estrenará su segunda temporada (a falta de una cambio de última hora) en abril y traerá nuevos monstruos y peleas que esperamos que estén al mismo nivel que nos enganchó en su primera parte. Hablamos de una historia violenta, de horror y lucha que no deja sitio al humor. Su seriedad es la clave para crear esa atmósfera de miedo y agobio ante una amenaza imparable.

Hace tan solo unos días supimos que Warner se encuentra en negociaciones para hacerse con los derechos del manga y adaptarlo al cine. David Heyman, productor de "Animales fantásticos y cómo encontrarlos", sería en teoría el elegido para llevar esta historia a la gran pantalla. No sería, eso sí, la primera vez que vemos un film de acción real de la obra. En 2015 se estrenó en Japón "Ataque a los titanes", una película que, pese a sus espectaculares efectos especiales, no hacía justicia a la intensidad del manga, con una narración y unas interpretaciones para olvidar. Confiemos que Hollywood se lo tome más en serio.

Los fans a los que se les esté haciendo la espera muy larga pueden convertirse en cazatitanes en el videojuego para Xbox One y Playstation 4, "Attack on Titan: Wings of Freedom". Una aventura en tercera persona que recrea la primera temporada de la serie y que cuenta con un multijugador online cooperativo. El único problema es que no está traducido al español, pero aún así, merece la pena.