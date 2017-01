Ben Affleck: "Todo el mundo ha hecho cosas de las que se arrepiente"

El actor estadounidense Ben Affleck aseguró que "todo el mundo ha hecho cosas de las que se arrepiente", tras interpretar en su última película, Vivir de noche (Live by night), a Joe Coughlin, un exsoldado que se debate entre el bien y el mal mientras se adentra en el universo gángster. Affleck no solo protagoniza este film, que llegará este viernes a las carteleras españolas, sino que también lo dirige, escribe y produce, una compleja tarea a la que el cineasta quita importancia. "Es una responsabilidad, claro, pero me encanta", manifestó en Londres, antes de recordar que "dirigir es un trabajo en equipo"."Hacer una película engloba a mucha gente, nadie lo hace solo", aseguró. El doblemente oscarizado actor -en 1998 se alzó junto a su amigo Matt Damon con la estatuilla a mejor guión original por El indomable Will Hunting y en 2013 su cinta Argo mereció la de mejor película- se ha embarcado en su cuarto proyecto como director acompañado de estrellas de la talla de Sienna Miller, Chris Messina, Zoe Saldana, Elle Fanning o Brendan Gleeson. Miller relató que fue precisamente Affleck la primera estrella de cine que conoció en su primer casting en Los Ángeles con apenas 20 años. "Desde entonces siempre me ha mostrado su apoyo y siempre he tenido la esperanza de que tendríamos la oportunidad de trabajar juntos", sostuvo la actriz de 35 años, que interpreta en el largometraje a Emma Gould, una atormentada joven que vive un intenso romance con el protagonista. Vivir de noche es, en palabras de su coprotagonista Chris Messina, una película de gánsters "de las que ya no se hacen". "Cuando era un niño mi hermano me enseño El Padrino, y este tipo de películas se convirtieron en parte de la razón por la que quise ser actor", reveló. El actor, que ya trabajó con Affleck en Argo, no tuvo reparos en elogiar su labor como director y aseguró que ha conseguido hacer una película "inolvidable". La historia tiene todo lo que me gusta del género gángster, coches, chicas y pistolas La historia narra la vida de Joe Coughlin (Ben Affleck), quien tras combatir en la primera Guerra Mundial se convierte en un contrabandista que trafica con alcohol y comienza una ascendente carrera en el mundo de la mafia que no tenía planeada. Además, en su camino se cruzan dos mujeres, Emma Gould (Sienna Miller) y Graziela Suarez (Zoe Saldana), que podrán de manifiesto el lado más humano del gángster. El film lanza la pregunta "¿puede un hombre ser al mismo tiempo un criminal y una buena persona?", interrogante para el que Messina tiene clara respuesta: "todos somos buenos y malos". "Joe tiene corazón pero también tiene ese lado oscuro", señaló. Idea con la que comulga también Affleck, quien opinó que "sí se puede ser una buena persona a pesar de hacer cosas malas. Todos hemos hecho cosas de las que nos arrepentimos y que creemos que son malas y eso no nos convierte en malas personas". La cinta está basada en la novela homónima del escritor estadounidense Dennis Lehane y se trata del segundo de los libros de Lehane que Affleck lleva a la gran pantalla, pues ya hizo lo propio con Adiós pequeña, adiós, su primera película como director en 2007. "La historia tiene todo lo que me gusta del género gángster, coches, chicas y pistolas", apuntó Affleck, que reconoció que ha tenido que "aprender mucho" para poder dirigir Vivir de noche. "Nunca habría sido capaz de hacer esta película como mi primera o segunda", sostuvo el director, quien, tras meses de especulaciones, finalmente confirmó que dirigirá la próxima película de Batman.