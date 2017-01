Luz Cuesta Mogollón: "Yo no tengo la culpa de que la electricidad sea cara"

"No, no, yo no tengo la culpa de la subida de la electricidad". Luz Cuesta Mogollón, elegida como la mujer con el nombre más raro de España en un concurso de internet, hija de asturianos y que debe su nombre a la avilesina ermita de La Luz, reconoce con humor estar "desbordada". ¿El motivo? Se ha vuelto viral con el aumento del precio de la luz. Su nombre, apellidos, cara e, incluso, DNI no paran de rebotar por Twitter y Facebook, mientras las llamadas de medios de comunicación y mensajes de ánimo colapsan su teléfono móvil.

"Si empezara a cobrar por cada vez que sale mi foto o mis declaraciones en algún sitio me haría rica. Mi padre me lo dice, que tengo que empezar a sacarle partido a esto", confiesa la maña con ADN asturiano tras colgar el teléfono para atender a una radio catalana.

Y, aunque no obtiene réditos por su particular fama, a punto estuvo de hacerlo. Hace un par de meses, "una empresa de esas que ofrecen tarifas eléctricas muy baratas" quiso utilizar la imagen de la mujer con el nombre más raro de España para promocionar sus ofertas. "Me dijeron que querían que saliese en un anuncio, y yo estaba encantada. Pero quedaron en volver a llamarme y sigo esperando", asegura con cierto pesar.

Actualmente, "la mujer del momento", como le bautizan en muchos mensajes de las redes sociales, cursa estudios de alemán en la Escuela de Idiomas y trabaja en una conocida cadena de pizzerías. Asegura que no le haría ascos a trabajar para alguna gran eléctrica, pese a la que le está cayendo. "Eché el currículum en Endesa, para ver si me llamaban por el nombre o algo, pero nada. Por lo menos podrían hacerles un descuento a mis padres o algo así, digo yo", propone entre risas.

Pese a todo, Cuesta, que cumplirá 20 años en mayo, promete llevar su peculiar fama "con humor". Y es que la bilbilitana tiene callo en lo que a aguantar bromas se refiere, una constante desde su época de instituto. "A veces es un poco agobiante. Desde verano había estado muy tranquila porque nadie se acordaba de mí, pero llevo unos días sumida en una vorágine. Esperemos que pase pronto. Que si vuelve a bajar el precio no me sigan llamando pero para decirme: 'ahora ya no es como tu nombre'", confía.

Sobre la problemática del precio de la luz, uno de los "trending topic" de las redes sociales, bares y tertulias del país, la aragonesa lo tiene claro: "Es una vergüenza. El otro día ponían en la tele una comparativa del precio de la electricidad aquí y en otros países de Europa. El nuestro era más bajo, pero también los salarios. Lo que veo es que aquí sube todo, menos los sueldos".

A Cuesta también le indignan los casos de corrupción, como la "trama Gürtel", tan comentado como ella en internet. "Alucino con lo que sale en la televisión. Roban y roban, y las mujeres diciendo que no sabían todo el dinero que tenían sus maridos", clama.

Luz Cuesta Mogollón es hija de Rocío y Mario, naturales de Avilés y Soto del Barco, respectivamente. Antes de trasladarse a Calatayud por motivos laborales y dar vida a Luz, contrajeron matrimonio en la ermita de La Luz, en honor a la que bautizaron a su segunda hija. "Le digo a mi madre que investigue a mi padre, no vaya a ser como Bárcenas y tenga un montón de dinero escondido, pero no hace falta. Si lo tuviera no estaríamos aquí, habríamos vuelto a Asturias", afirma la chica más nombrada, voluntaria e involuntariamente, de España en los últimos días.