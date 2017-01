"El periodismo es más necesario que nunca", defienden los profesionales

Los retos que las nuevas tecnologías y las redes sociales están imponiendo en los soportes y formas de informar, el vaticinio de una guerra abierta entre ciertos poderes fácticos con los medios de comunicación y los problemas empresariales y laborales por los que está pasando el sector. Éstas fueron algunas de las cuestiones sobre las que se reflexionó ayer durante el almuerzo de confraternización organizado por la Asociación de la Prensa con motivo de la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. Las reflexiones las realizaron fundamentalmente tres históricos de la prensa asturiana que recibieron el título de honor de la asociación por su trayectoria: Julio Puente, Pilar Rubiera y Luis José Ávila. Lo hicieron rodeados de un centenar de compañeros de todos los medios de la región. Los tres homenajeados suman más de un siglo de experiencia profesional.

Julio Puente, exdirector de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón, mostró su convencimiento de que "el periodismo va a superar estos días de ciertas dudas y confusión" y que "va a salir reforzado en los nuevos tiempos en los que las nuevas tecnologías exigen cambios que nosotros mismos sufrimos a lo largo de los años en los que dejamos atrás el plomo y abrazamos los ordenadores".

El encargado de glosar la figura de Puente, el maestro o maestrón, como lo conocen sus coetáneos en el mundo de la prensa, fue Melchor Fernández Díaz, exdirector de LA NUEVA ESPAÑA. Fernández Díaz destacó del homenajeado el "repertorio magistral (de frases que atesora) que ya reclama la atención de una tesis doctoral" y su "forma inimitable de escribir". El exdirector de LA NUEVA ESPAÑA aseveró que Puente "nació para ser periodista" y que dejó "una huella imborrable" en los periódicos por los que ha pasado como director, todos ellos ("Faro de Vigo" y "La Provincia-Diario de Las Palmas") de Editorial Prensa Ibérica, empresa editora de LA NUEVA ESPAÑA. Por su parte, Pilar Rubiera, jefa de Sociedad y Cultura de LA NUEVA ESPAÑA durante largos años hasta su reciente prejubilación, destacó que "no debemos tener miedo ni a los nuevos soportes ni a la crisis de la publicidad". A juicio de Rubiera "el periodismo es más necesario que nunca" y añadió que "hay que seguir contando historias con objetividad, rigor y cercanía a los que lo están pasando mal". Aunque puso una pega: "La pasión con la que vivimos nosotros la profesión no es tan habitual entre los jóvenes". E hizo autocrítica, "algo hemos hecho mal, ya que no hemos sido capaces de hacer que los jóvenes vibren con esta profesión". Rubiera sentenció que "no hay periodismo digno sin un salario digno". La figura de Rubiera, al igual que la de Puente, fue repasada por Melchor Fernández Díaz. "Es una estupenda periodista y gran compañera", dijo, para añadir que durante sus años en la profesión brilló por su capacidad de "trabajo" y por ser "muy ordenada y competente". Unas cualidades que, sumadas a otras, han hecho de Rubiera "una institución en el ámbito de la cultura asturiana".

Mientras, el encargado de explicar quién ha sido en el periodismo asturiano Luis José Ávila fue uno de sus compañeros de fatigas en sus primeros años, Miguel Rama. Éste subrayó la "profesionalidad y compromiso con el periodismo" de Ávila y añadió que lo dio todo "por el periodismo", entrega que "continúa demostrando". Y sentenció que "por sus venas no corre sangre, corre tinta". Así, Luis José Ávila, que entre otras cosas fue director de "La Voz de Asturias", reconoció que "para la profesión son tiempos difíciles, y van a serlo mucho más". Ávila auguró "una gran guerra de los medios contra los poderes fácticos" y puso como ejemplo las amenazas que el nuevo presidente norteamericano, Donald Trump, ha lanzado a los medios estadounidenses no afines a su figura. "Es una batalla que va a tener transcendencia en todo el mundo", advirtió. Aunque lanzó un mensaje de esperanza: "El periodismo es una profesión que sobrevive gracias a las vocaciones, y Asturias es una tierra de buenos periodistas".

José Antonio Bron, presidente de la Asociación de la Prensa, lamentó que "estamos ante la peor época del periodismo", denunció la "precariedad" de los trabajadores del sector y alertó de la "peligrosa tendencia" hacia la que las redes sociales están empujando a la profesión, "convirtiendo la información en un espectáculo". Bron anunció la convocatoria de elecciones para renovar la junta directiva de la asociación.