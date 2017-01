La Universidad ofrece un curso sobre la música gay

El Aula de Música Pop Rock de la Universidad de Oviedo ofrece un curso dedicado a lo gay en la música popular. A lo largo de 10 sesiones, músicos y expertos analizarán las diferentes formas en las que se han articulado las identidades LGTBIQ (Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales y Queer) en diferentes etapas y estilos musicales, desde el jazz a la música electrónica, pasando por el teatro musical, el heavy, la copla o el rock and roll. El curso, titulado "Over the Rainbow" es gratuito y está abierto a cualquier persona interesada en él. Se desarrollará entre febrero y abril en Oviedo, Gijón y Avilés. La inscripción estará abierta hasta este viernes.