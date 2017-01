Cambridge y Yale descubren que la gente no es tonta

Han sido necesarios varios investigadores la Universidad de Cambridge, de Yale y de la Universidad George Mason, y un experimento psicológico con precisas mediciones, para demostrar que la gente no es tonta y que cuando a la gente se le explican las cosas, aportando datos objetivos, la gente hace el alarde intelectual de distinguir la verdad de la mentira. ¿O no?

Todo surge de un reciente estudio que un grupo de acreditados expertos psicólogos acaba de publicar en la revista "Global Challenges". Pretendían con su experimento encontrar la manera de "inocular" a los ciudadanos una especie de "vacuna" informativa que los inmunizase contra la cantidad de informaciones que niegan el cambio climático causado por la actividad humana. Una vacuna contra las mentiras, las trolas o, como ahora se dice, en la cumbre del enmascaramiento lingüístico, "posverdad". La influencia que pudieron tener las noticias falsas difundidas en Internet en la elección de Trump han puesto al rojo vivo el debate sobre la búsqueda de la verdad, un trabajo que lleva milenios ocupando al ser humano.

"Para abordar eficazmente el cambio climático se requieren cambios significativos en el comportamiento humano individual y colectivo y en la toma de decisiones. Sin embargo, existe una creciente politización de la ciencia del clima y hay intentos de los grupos de intereses para socavar el consenso científico sobre el cambio climático a través de campañas de desinformación organizadas", advierten al comienzo de su estudio Sander van der Linden, de Cambridge; Anthony Leiserowitz y Seth Rosenthal, ambos de Yale, y Edward Maybach, de la universidad de Mason.

El experimento que hicieron fue el siguiente: los investigadores presentaron a los participantes en la prueba una afirmación "científicamente respaldada" y un "falso hecho" sobre el cambio climático. Este "falso hecho" era que 31.000 científicos estadounidenses habían firmado una petición que decía que el calentamiento global causado por el ser humano no era real, una afirmación luego desmentida. Por el contrario, la "afirmación científicamente respaldada", indicaba que el 97% de los científicos del clima coincidían en que el cambio climático impulsado por la humanidad era real.

Cuando los sujetos del experimento se expusieron a la afirmación falsa, sin más contraste, aumentaban un 9% las probabilidades de que cambiasen de opinión y se hicieran negacionistas. Sin embargo, cuando esa noticia "falsa" llegaba con la advertencia de que había "algunos grupos políticamente motivados que usan tácticas engañosas para tratar de convencer a la opinión pública de que existe un gran desacuerdo entre los científicos", ese porcentaje de probabilidades de dejarse convencer por el bulo de los negacionistas se reducía al 6,5%.

Y ahora al revés: si la noticia falsa se acompañaba de un dossier que desmontaba punto por punto esos bulos la propensión a respaldar la teoría del cambio climático crecía un 13%. En ese dossier se indicaba, por ejemplo, que entre esos 31.000 supuestos científicos que negaban el cambio climático habían firmado Charles Darwin, las Spice Girls o algunos personajes de Star Wars.

Estos expertos de tan cualificadas universidades descubrieron también que si los sujetos del experimento eran informados sólo con la noticia "científicamente respaldada" crecía hasta el 20% las probabilidades de que cambiasen de opinión y creyeran que el cambio climático era real. Pero, obviamente, los autores del estudio, que tienen una alta cualificación, también reconocieron que en el mundo actual es imposible este estado de inocencia informativa. Las mentiras, o posverdades, caen en estos tiempos como chuzos de punta. En resumen, ¿qué cosa creyeron descubrir estos émulos de Pero Grullo?, ¿cuál es la conclusión de su sesudo análisis? Pues que si a la gente se le muestran los dos lados de una historia, junto con evidencias aplastantes contra las noticias falsas, la gente se cree menos las mentiras. Fascinante.

Conclusión primera: la gente no es tonta. Vale. Puede ser, aunque la historia no diga siempre lo mismo. El engaño de individuos, de grupos y de masas suele ser el pan de cada día. El experimento tiene una falla importante. ¿Qué ocurre cuando una verdad no se puede diferenciar de una mentira o, como ocurre con la mejor propaganda, qué ocurre si las mentiras llegan perfectamente disfrazadas verdades científicas o de argumentos de autoridad equivalentes? ¿Qué ocurre cuando un acreditado asesor bancario que aconseja comprar preferentes, por ejemplo, y su estafa llega acompañada de un "riguroso" estudio? ¿Qué ocurre cuando si, a cambio de colocarte un chaleco bomba, te ofrecen la "certeza" de disfrutar del Paraíso al segundo de haber saltado por los aires? ¿Sabemos entonces diferenciar la verdad de la mentira?

Igual hay que hacer más estudios, ¿no? La mentira, el adoctrinamiento, la propaganda son, por desgracia, una serpiente muy escurridiza.