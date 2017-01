Guía para pasar el año de festival en festival

Igual que la canción de Facto Delafe y las Flores Azules, hay quien ya se imagina "Enero en la playa". Los festivales de la época estival está poniendo a punto sus carteles. Algunos, como el barcelonés "Primavera Sound", ya lo tienen completo mientras que la gran mayoría del resto sigue confirmando poco a poco las voces que se escucharán durante los meses de junio, julio y agosto.

"Primavera Sound", el festival integrado en la ciudad de Barcelona que cada año, desde 2001, se celebra con bandas y artistas de distintos géneros del panorama nacional e internacional. Entre los nombres del cartel, que ya está completo, se encuentran los canadienses "Arcade Fire", un grupo veterano en el evento que ahora llegan con un nuevo disco. También actuarán los neoyorkinos "The Magnetic Fields", el indie folk de Bon Iver o la londinense "The xx".

En Madrid el año pasado se estrenaba por primera vez el festival Mad Cool. Lo hacía con grupos y artistas de la talla de Neil Young o The Who. Este año el evento continua con una segunda edición en la que ya están confirmados la banda de rock estadounidense "Foo Fighters", el indie rock "Alt J", el pop punk de "Green Day" o el rock de "Kings of Leon".

Otro de los grandes festivales del país, que ha ido ganando más adeptos y popularidad con los años, es el Bilbao BBK Live. Por el momento, su cartel tiene a las bandas de música electrónica "Depeche Mode" y "Justice", al grupo de rock "The Killers" y al indie pop "Two Door Cinema Club" como cabezas de cartel.

Low Festival, el festival de Benidorm, también ha ido confirmando artistas poco a poco, sobre todo del panorama indie español. "Sidonie", "Lori Meyers", "The New Raemon & McEnroe" o "Miss Caffeina" son algunos de los artistas que tocarán allí justo a los suecos "Mando Diao".

El Sonorma Ribera, en Aranda de Duero, celebra este año su 20 aniversario. Entre los confirmados están el asturiano Nacho Vegas, "Amaral", Iván Ferreiro, "Delafé" o "Sidecars".

Lori Meyers también llevarán su nuevo disco al "Arenal Sound", el festival de Burriana (de Castellón). También estarán las suecas "Icona Pop", el joven cantante y compositor británico Jake Bugg, los noruegos "Kakkmaddafakka" o los murcianos"Viva Suecia", entre otros muchos.