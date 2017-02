El teatro infantil asturiano que nadie se puede perder en Feten

Un total de 13 compañías asturianas han sido seleccionadas para mostrar sus creaciones escénicas durante LA 26ª. edición de FETEN, que se celebrará entre los próximos 12 y 17 de febrero en Gijón. La Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas de Gijón pondrá en escena cerca de 200 representaciones de la mano de 77 compañías procedentes de Argentina, Bélgica, Italia, Francia, Portugal, Noruega y República Checa, así como de 15 comunidades autónomas del país. Durante seis intensas jornadas el teatro de actores, de objetos, los títeres, el circo, la danza, la música, el teatro gestual, la magia, los cuentacuentos, el teatro de calle, los musicales y otras muchas disciplinas escénicas serán protagonistas.

Un año más, la presencia asturiana es clave en el programa de la cita escénica, de referencia en el panorama nacional e internacional. Así, de las trece compañías seleccionadas, "Fantastique Company" y "La Sonrisa del Lagarto" se suben al apartado de estrenos absolutos de esta Feria con sendas últimas producciones, "El viaje de Dorothy" y "La Mona Simona", respectivamente. Dorothy es una joven muchacha que vive con sus tíos en Kansas que es atrapada por un tornado que la llevará a tierras extrañas gobernadas por un poderoso mago. Y de la versión renovada del clásico de Oz a ´La Mona Simona´, que esperará ansiosa colgada de la rama de un milenario baobab el amanecer para ver nacer el sol. A todos los animales que se acercan, Simona les invitará a ver el gran espectáculo.

La música en vivo será protagonista durante la jornada del domingo 12 en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. La historia de Lena, que vive en la ciudad más triste en la que alguien podría vivir, será tejida a través del cuarteto del compositor Henry Cowell en "La Ilustradora de Sueños", de "La Lira de Siete Cuerdas", mientras que, el mar será el hilo conductor de "Vientos de mar", propuesta que llevará a escena "Higiénico Papel Teatro".

David Acera tomará el relevo en la programación con un original y divertido "cuenteatro" para toda la familia. "Apestosos pero sabrosos" es el título que el actor y narrador asturiano da a un espectáculo que pretende dignificar la narración oral como arte escénico. También de cuentos, aunque con carácter itinerante esta vez, va "Cuentos susurrados", título con el que la compañía Tras la Puerta Títeres recala en FETEN. Dos narradoras susurrarán al oído del público dos repertorios diferentes que serán la sorpresa de los oyentes. Cuentos y poesías darán paso a "Factoría Norte / Surana" que participa en la Feria con "Serenes", en el que tres personajes llegados del universo marino transitarán entre los humanos, interactuarán con ellos, se darán a conocer y estrecharán lazos. La música en vivo, la magia de los personajes, el trabajo gestual, el humor elegante, el canto y el retrato de un mundo onírico y marino serán los elementos esenciales del espectáculo.

El humor llegará a FETEN de la mano del mago asturiano Adrián Conde. El kiosko de la música del Paseo de Begoña albergará a un payaso que, disfrazado de persona, llegará tarde a su espectáculo, "Piccolo Camerino". Y una historia de integración en el medio natural, contada a través del movimiento, la manipulación de títeres y la música conforma la propuesta diseñada por "El Callejón del Gato", "Cyclo". De forma lúdica y poética, la compañía invita a los pequeños a conocer una historia de aceptación y solidaridad con los recién llegados.

"Teatro del Cuervo", "Teatro Plus" y "Luz, Micro y Punto" completan la presencia en el programa oficial de FETEN de compañías de la región. Así, una revisión del clásico shakesperiano ´El sueño de una noche de verano´ llegará al Teatro Jovellanos de manos de "Teatro del Cuervo". Asimismo, "Teatro Plus" (Asturias & Bulgaria) presentará en la Feria "TúYo (la historia del amor)", un montaje al más puro estilo del clown clásico ruso que no dejará indiferente al público y que recorre, sin palabras, la relación de dos personas desde la infancia hasta su último baile, haciendo testigo y partícipe al público de su amor y desamor, felicidad y tristeza, sueños y decepciones. Por último, "Luz, Micro y Punto" hará con Años Luz" que los más pequeños disfruten de la historia de Lady Di Fusa, que no consigue componer sus melodías hasta que tras un breve sueño sus manos comienzan a interpretar las notas que imagina.

Por su parte, y previo al inicio de FETEN, durante la jornada de Preferia, el sábado 11 a las 12.30 horas, el patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto acogerá un concierto participativo en el que la Banda Municipal de Gijón / Xixón ofrecerá un repertorio de conocidas bandas sonoras como "Star Wars", "Harry Potter", "Piratas del Caribe"?). La peculiaridad de la propuesta reside en la petición que los miembros de la banda hacen a aquellos que deseen unirse y tocar junto a ellos, disfrazados de héroes, villanos o princesas, informándose previamente en bandademusicadegijon@gmail.com o en el Facebook bandamusicagijon.

ESPACIO LA PETITE CARAVANE

Por segundo año consecutivo, la Plaza del Instituto albergará La Petite Caravane entre el domingo 12 y el jueves 16 de febrero (18.00, 18.30, 19.00, 19.30 y 20.00 horas). De esta manera, FETEN continúa apostando y reforzando la presencia asturiana en la Feria. Bajo la coordinación de Adrián Conde, la original caravana acogerá los espectáculos (de formato y horarios reducidos) de "Tras la puerta Títeres" ("Secretos de familia"); "La Lira de Siete Cuerdas" ("Cuentos en Concierto"); Roca Suárez ("Pinzas"); "Zig Zag Danza" ("Handmade date"); y David Acera ("Gato Sol").

Organizada por la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón, FETEN cuenta con los patrocinios y colaboraciones de Divertia Gijón, Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Acción Cultural Española (AC/E), COFAE, Cultural Albacete y la Unión de Comerciantes de Gijón.