Todos quieren hacer "Oh!"

Etelvino Vázquez, ayer, tras recibir el premio "Oh!" de manos de Carmen Gallo. ÁNGEL GONZÁLEZ

El teatro asturiano volvió a unirse ayer, por octavo año seguido, para afirmarse en la gran fiesta cultural en que ha ido convirtiéndose la entrega de los premios "Oh!", que organiza la Asociación de Compañías Profesionales de Teatro y Danza de Asturias (ACPTA). Lo dijo con claridad su presidenta, Carmen Gallo: "Somos un bien público con una función y no vamos a permitir que quieran abocarnos a ser ciudadanos de tercera a causa de leyes y presupuestos obsoletos".

Un público cómplice hizo del teatro Jovellanos, donde se celebró un año más la gala, un relajado escenario en el que se adunaron reivindicación, reconocimiento al talento y diversión. "Teatro del Cuervo" y "Teatro del Norte" se hicieron con ocho de los once premios a concurso. Entre las dos compañías sumaban diecisiete nominaciones. Ha sido un año en el que las candidaturas a los "Oh!", un premio simbolizado por las originales esculturas de la artista asturiana Carmen Montes, han crecido un 20 por ciento respecto a la edición anterior: diecinueve espectáculos presentados por quince compañías. La mala salud de hierro de unos profesionales que no están dispuestos a dejase amenguar. Lo dijo Carmen Gallo con cita del poeta Miguel Hernández: "Una gota de pura valentía vale más que un océano cobarde".

El premio "Oh!" al mejor espectáculo (ver palmarés completo en esta página) fue, sin embargo, para "Teatro del Norte" por "Elektra". La propuesta, con dramaturgia y dirección de Etelvino Vázquez, indaga en el perfil y los motivos del personaje clásico según los textos de Sófocles y Eurípides, pero sin olvidar los matices y adherencias de autores como Von Hofmannsthal o Sartre.

Etelvino Vázquez, veterano de las tablas asturianas, tuvo un bien ganado relieve anoche en el Jovellanos. Fue el encargado de recoger el "Oh!" de honor, que en esta edición fue para los "Encuentros del Norte", la iniciativa que está a punto de cumplir diecinueve temporadas y acoge, en Infiesto, el colegio Prial. Una especie de "ejercicios espirituales", según dijo ayer el director y actor, por el que han pasado alumnos de varios países. Concebidos a la manera de la "Semana del Odín", empezaron como "un sueño, casi una quimera". Hoy son una referencia escénica sustentada en la "entrega" y "lealtad" de profesores y alumnos. Etelvino Vázquez tuvo un recuerdo especial para "tres personas muy importantes en la historia de los Encuentros": Manuela Caso, Margarita Rodríguez y Lucas Trapaza, estos dos últimos ya fallecidos. "Este premio va por vosotros", subrayó.

Expectación, nervios y curiosidad por conocer la decisión de los jurados Javier Pérez-Acebrán, María Roces, Marieta García, Roberto Sancifrián y Silvia López. La gala fue presentada con desenfado por Sandro Cordero y Sergio Gayol. A este último, que dirigió también la función, se le veía feliz. Y no sólo por el encargo. Fue uno de los triunfadores de la noche por sus responsabilidades al frente de "Teatro del Cuervo". Y también porque se llevó el "Oh!" al mejor intérprete masculino por "Anónimo". Esta compañía tenía en liza, asimismo, el musical de inspiración shakesperiana "El sueño de una noche de verano", que se hizo con el galardón al mejor espectáculo infantil, la mejor producción y la mejor indumentaria o caracterización.

El "Oh!" a la mejor autoría o coreografía fue para un popular debutante, presentador él mismo de anteriores galas de los premios de la escena asturiana. Pachi Poncela ha triunfado con su primer texto teatral, "Mucho ha llovido", que viene defendiendo "Factoría Norte". Su responsable, Borja Roces, se alzó con el premio a la mejor dirección.

La polifacética Nerea Vázquez fue elegida mejor intérprete femenina por "Gigantes. 'El Musical'", mientras Rafa Mojas y Juan Hernaz obtuvieron el "Oh!" por su trabajo de diseño e iluminación y escenografía, respectivamente, en "Mucho ha llovido". El galardón a la mejor banda original se concedió a Juanjo Ochoa y a su labor en "Longing for Breath", de Zig Zag Danza.

"Visibilidad y dignidad", pidió Carmen Gallo. Y unas cuentas públicas que recojan medio euro por habitante en inversiones para nueva producción escénica. También denunció la salida de Pola de Lena del circuito profesional asturiano de teatro.