Una experta denuncia el machismo de las letras de Joaquín Sabina

Laura Viñuela (Gijón, 1976) estudió Musicología, su especialidad académica es la música pop y el feminismo. En 2005 puso en marcha la empresa Espora, una consultoría de género para empresas y administraciones. Ahora es la encargada de impartir el taller "Desmontando el amor romántico" en los institutos de Mieres. Acuden todos los alumnos de primero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) del concejo. Las sesiones son entretenidas y el objetivo ambicioso: lograr que los chicos y las chicas adquieran las herramientas necesarias para reconocer conductas "peligrosas" en las relaciones y prevenir así la violencia de género.

En su análisis de la música popular no se escapa nadie. "A Joaquín Sabina le hacemos la ola cada vez que asoma por esta región. Pero tiene letras que son machistas y peligrosas, tanto o más, que el reggaeton", afirma, y pone como ejemplo la canción. "Contigo".

Pero no sólo en la música española aflora el machismo. Viñuela también ha analizado letras de The Police y explica que la archiconocida y tarareada "Every breath you take" "es supuestamente de amor pero en realidad es un psicópata que te está vigilando hagas lo que hagas". Los más grandes de la historia del poop-rock como "Rolling Stones" o "The Beatles" o los mismísimos cantautores "también patinan bastante".



