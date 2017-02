"Las golondrinas" emprenden el vuelo rumbo a Asturias. El primer título de la XXIV Temporada de Teatro Lírico de Oviedo, "Las golondrinas", se presentó ayer en el salón de té del teatro Campoamor. La obra se estrenará este jueves, a las 20.00 horas, en el coliseo ovetense y volverá a representarse a la misma hora el sábado 18. El festival cuenta con el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, Roberto Sánchez Ramos, destacó la apuesta de la organización por promocionar el talento asturiano. Y recordó que esta temporada habrá dos producciones propias: "Don Gil de Alcalá" y "Maharajá". En su intervención realzó también el dinamismo de la Asociación de Amigos de Boal, que ha realizado una iniciativa llamada "Boal se va a la zarzuela" que supondrá que el colectivo acuda como grupo organizado a una de las representaciones de la zarzuela "Doña Francisquita" el 1 de abril.

"Creo que este tipo de propuestas hay que valorarlas y no pueden pasar desapercibidas para los organizadores y programadores; es, en definitiva, motivo de alegría. Por nuestra parte queremos agradecer enormemente su predisposición, y desde nuestra posición haremos todos los esfuerzos que estén en nuestra mano para que vuelva a repetirse. Queremos una zarzuela que llegue a estar presente en toda Asturias, especialmente este año, que se cumple el 125.º aniversario del teatro Campoamor", expuso Sánchez Ramos.

La organización del Festival de Teatro Lírico pone además una tarifa especial de la que todos estos grupos pueden beneficiarse, aseguró Cosme Marina, el director artístico de la temporada.

"La ópera 'Las golondrinas' abrió también la temporada del Teatro de la Zarzuela y ha sido uno de los grandísimos éxitos de este otoño en Madrid, una producción que ha servido también como debut del director asturiano Óliver Díaz. Un trabajo sensacional y reconocido por la crítica y el público, en esta producción que ideó Giancarlo del Mónaco. El éxito de esta obra no es gratuito, y se debe al elenco escénico y musical de primera calidad. En definitiva, la defensa de la lírica española es tarea de todos, por eso es tan importante que el Festival de Oviedo esté tan unido a Madrid", continuó Marina.

El director musical Óliver Díaz expresó su felicidad por dirigir de nuevo en Oviedo, agradecimiento al que se sumó también el resto del reparto.

"Como director del Teatro de la Zarzuela es un lujo estar aquí con esta producción. Esta obra fue nuestra primera producción propia, por lo que teníamos mucha incertidumbre sobre si funcionaría con el público o no. 'Las golondrinas' es una obra de un genio, José María Usandizaga, que hubiera marcado el camino de la lírica española si no hubiese sido por su prematura muerte. He de añadir además que la partitura es tremendamente difícil, no sólo para los cantantes, sino para la orquesta y el coro. La Oviedo Filarmonía está haciendo un trabajo muy bueno, ya desde el primer ensayo en el que encontré el grupo con una excelente disposición y muy preparados. Es una obra de tremenda complejidad y dificultad, con la que el coro también se ha implicado enormemente", añadió.

Barbara Staffolani es la directora de reposición y movimiento, que ha venido a Oviedo en ausencia del director escénico Giancarlo del Mónaco. "La escena se desarrolla entera en blanco y negro para hacer aún más dramática la tragedia de la familia, la única excepción es la pantomima que sí lleva color porque muestra el momento en el que el sueño de Lina se concreta. Además, el argumento cuenta una historia que es de total actualidad, el feminicidio, y esta propuesta hace hincapié en ese aspecto. Narra la locura de Puk hasta que termina con Cecilia. La maestría de Giancarlo del Mónaco es enormemente conmovedora", puntualizó Staffolani.

La mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera señaló "Las golondrinas" como una de las joyas que esconde el patrimonio lírico nacional. Para ella, el Teatro de la Zarzuela y el Festival de Oviedo han apostado muy fuerte por este título, que consigue promover la sensibilidad del público, algo a lo que la cultura debe apelar siempre en todas sus manifestaciones.

"Siempre estamos hablando de defender nuestro patrimonio musical, ojalá algún día podamos cambiar esa defensa y dedicarnos a potenciar nuestro género, porque tiene calidad y es nuestro. Debería llegar el día en el que nos sintamos orgullosos de ello, por lo que es importante que los ayuntamientos sigan apostando por estas temporadas, también por educar a las nuevas generaciones para que ellas también sepan valorar nuestro género en el futuro", dijo.