PewDiePie, el youtuber más famoso del mundo, pierde su empleo por burlarse de los judíos

El sueco Felix Kjellberg, conocido como PewDiePie, es el youtuber mejor pagado del mundo. Tiene 53 millones de suscriptores y el año pasado ganó nada menos que 15 millones de dólares gracias a los ingresos de su canal en la plataforma de vídeos. Pero ahora acaba de quedarse sin trabajo. Disney acaba de rescindir el contrato que mantenía con él. PewDiePie se pasó de gracioso: el pasado 11 de enero publicó un vídeo en el que dos vídeos sonrientes levantaban un cartel que decía "Muerte a todos los judíos". Despedido.





No es la primera vez que le pasa. En 2016 Twitter le suspendió la cuenta por hacer bromas sobre el Estado Islámico. En esta ocasión sido premiado por otra institución: la página web de contenido neonazi The Daily Stormer yase ha declarado "fan número uno" de Kjellberg y lo ha bautizado como "uno de los nuestros" .

La bofetada es doble y puede suponer un gran mordisco a sus ingresos. Google, la propietaria de Youtube, también ha cancelado la segunda temporada del "reality show" de PewDiePiey y ha retirado su canal entre sus vínculos recomendados, según informa la BBC. El despido por parte de Disney supone un importantísimo revés para Kjellberg, que a través de Maker Studios, una filial de la multinacional del ratón Mickey, accedía a una importante red de canales que producían vídeos, aplicaciones móviles y productos de merchandising. Pese a todo, YouTube no ha retirado ninguno de los videos que originaron la ruptura con Disney, aunque PewDiePie sí borró tres de ellos.

Ha sido una investigación del periódico "The Wall Street Journal" la que le ha costado a PewDiePie su contrato con Disney. El prestigioso diario económico estadounidense constató que en los últimos seis meses el youtuber publicó nueve vídeos con diversas bromas mofándose de los judíos en la que incluso se utilizaba iconografía o alusiones a los nazis. Ejemplo, el pasado día 22 de enero, en un vídeo del youtuber sueco aparecía un hombre vestido de Jesucristo que decía: "Hitler no hizo tan mal".

Un portavoz de Maker Studios indicó que ya eran conscientes de que Felix había conseguido a su legión de seguidores siendo provocativo e irreverente, pero que esta vez había ido " demasiado lejos". La respuesta de PewDiePie fue reconocer que sus vídeos habían sido ofensivos y aseguró que no apoyaba la violencia. También explicó que utilizó la aplicación Fiverr para pagarle cinco dólates a los dos indios a cambio de que sostuvieran el cartel con el mensaje antisemita. El objetivo de esta acción era "demostrar lo loco que está el mundo a través de algunos servicios que hay ahora en línea".