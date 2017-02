Polémica por el "machismo" de las letras de Joaquín Sabina

Una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA a Laura Viñuela, musicóloga y consultora de género, ha generado un aluvión de opiniones dispares en las redes sociales, con críticos acérrimos como el académico Arturo Pérez-Reverte .



Laura Viñuela, que ha estudiado la carga machista de la música pop y rock, es la encargada de impartir el taller "Desmontando el amor romántico" en los institutos de Mieres y en la música es una buena herramienta para hacerlo. Pero no hay que centrarse sólo en el reggaeton. "Gran parte del escándalo que suscita esta música llega desde el desconocimiento y desde un punto de vista racial. Esa idea preconcebida y dañina de que los latinos son más machistas. Las mujeres cargan con el estereotipo de fogosas y ellos de macarras. Hay mucho prejuicio a la hora de acercarse a este tipo de música. Las letras son subidas de tono, sí. Pero tenemos ejemplos más cercanos". Y justo en ese punto se desató la polémica, al citar esos ejemplos cercanos. "Tenemos a Joaquín Sabina, que le hacemos la ola cada vez que asoma por esta región. Pero tiene letras que son machistas y peligrosas, tanto o más, que el reggaeton. Un buen ejemplo es la canción "Contigo". La música tiene lo bueno y lo peligroso, a la vez, de que nos filtra muchos mensajes. Otro ejemplo es "Every breath you take", de The Police, es supuestamente de amor pero en realidad es un psicópata que te está vigilando hagas lo que hagas. O los "Rolling Stones" o "The Beatles". Los cantautores también patinan bastante".



Edu Galán, uno de los fundadores de la revista satírica "Mongolia" y muy directo en las redes sociales compartió el enlace de LA NUEVA ESPAÑA acompañado de un "Atención, idiota". Pérez-Reverte contestó "Pero de las que contagian la idiotez a quienes se tragan su mensaje, y acoquinan a los cobardes. Idiota peligrosa, o lista sin escrúpulos"





Pero de las que contagian la idiotez a quienes se tragan su mensaje, y acoquinan a los cobardes. Idiota peligrosa, o lista sin escrúpulos https://t.co/LzPvuAFcxA „ Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 14 de febrero de 2017

@perezreverte señor Reverte, la crítica no está reñida con el respeto. „ Noelia González (@Noglez) 15 de febrero de 2017

El tuit de Reverte obtuvo numerosos apoyos pero también algún toque de atención.