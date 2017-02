¿Realmente funcionan los geles de placer?

Junto a la sexóloga Soraya Calvo, abordamos el tema de los geles de placer: ¿realmente funcionan?. Seguro que has visto últimamente anuncios de este tipo de productos y puede que realmente te hayas preguntado si son efectivos. Geles de placer, jugueteria erótica, cremas e incluso suplementos alimenticios para aumentar nuestro rendimiento y mejorar nuestro deseo.

Todo un mercado disponible para, supuestamente, potenciar nuestra vida sexual. Estos productos nos prometen orgasmos increíbles y fuertes conexiones de pareja llenas de sensaciones, de placer, de intensidad... pero se quedan en lo superficial. Muchos de estos productos se dirigen al disfrute de las mujeres, en concretos para justificar su uso, aluden al orgasmo femenino y a la dificultad que muchas mujeres tienen para llegar a él. Muchas de estas dificultades de las mujeres acaban relacionándose con encuentros eróticos basados en la penetración vaginal.

Y ahora, nos toca pensar. ¿Por qué nos empeñamos en que las mujeres lleguen al orgasmo a través de la penetración vaginal, cuando el órgano encargado de dar placer es el clítoris?. La culpa de esto, una mala educación sexual, un desconocimiento de los cuerpos, y un ideario mediático lleno de series de televisión y películas que no nos cuentan lo que pasa dentro de las cámaras pero idealizan la apoteosis orgasmica.

Estos productos pueden servir de anclaje o de apoyo pero no te engañes, la respuesta está en ti y en tu relación de pareja. Los conflictos se solucionan desde dentro pero nunca desde fuera. Toma responsabilidad sobre tus encuentros, infórmate y experimenta con tu cuerpo y el de tu pareja. No necesitas productos milagrosos. Tu cuerpo y el de tu pareja están llenos de zonas erógenas, dedica tiempo y comunicación a encontrarlos. La clave no está en los geles.