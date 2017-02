El grupo "Desakato" triunfa en los AMAS con el premio al mejor disco de rock

La gala de entrega de los premios de la Música Asturiana (AMAS) siempre despierta emociones. Y esta sensación siempre eleva el vuelo con los premios de honor, que este año han sido para Alejandro Blanco, a título póstumo, y Niti Colsa. La familia de Alejandro Blanco, encabezada por su viuda, Irene Riesgo, y su padre, el también músico José Manuel Blanco Espina, recordó al bajista fallecido a través de unas palabras dichas por su sobrina Carla González desde el escenario del teatro Filarmónica de Oviedo. Su muerte fue un golpe muy duro para toda la profesión, ya que el bajista de "Ilegales", también componente del grupo "Electric Buffalo", era, además de un excelente músico, una persona muy querida que siempre estuvo implicada en la escena musical. Así pues, estas emociones presidieron algunos momentos de la gala.

Con Niti Colsa, el otro premiado, recibido con las notas de "New York, New York", también hubo una alta carga sentimental. Hay que tener en cuenta que estamos ante una de las figuras clave de la música asturiana, que, como él dice, lleva sesenta años "cantando a diario"; alguien que fundó grupos como "Los Juniors". A todo ello hay que sumar que actuó en medio mundo. Y entre todos estos momentos que cada año suceden en la gala de los AMAS, aparecieron en el escenario "Los Juniors", con la voz de Alberto Hevia dándolo todo y con la unión de generaciones vía los Tuya, padre (Eusebio) e hijo (Héctor).

Una de las "perlas" de la ceremonia, el premio al mejor disco de rock, fue para "Desakato" por "La teoría del fuego". En este mismo género y en la categoría de mejor canción, se llevó el galardón "Amboaje" por "Over and over again". Y "Fuego", de Titi Muñoz, ganó el de mejor videoclip.

El disco folk, género que, según explicaron los organizadores, ha descendido en cuanto a participantes en estos últimos años, fue para "Con estes y otres palabres", de Fernando Valle Roso, y el de mejor canción para "Suaños al alba", de la Banda de Gaites Teixo - Manolo Quirós.

Hay un premio muy trabajado (por la cantidad de buenos instrumentistas que hay), que es el de mejor guitarra. Se lo llevó Dani León, un clásico absoluto de la escena asturiana que ha estado en diversos grupos; entre los más representativos, "La Destilería".

No hubo mucha sorpresa en cuanto al artista revelación, que recayó en Rodrigo Cuevas, la voz que cambió de arriba abajo la tradición con su interpretación de piezas como "Prince of Verdiciu" y que acaba de marcar una nueva revolución con su nueva entrega, "El toro barroso", al que ya han etiquetado como "celtic kitsch".

Una cantante muy significativa en los últimos tiempos, Eva Fernández, de "MyVestal", logró el galardón a la mejor voz. Dijo que era la cuarta vez que estaba nominada y recordó al respecto alguna estrella de cine que recorrió un camino similar hasta el premio. Y así fueron cayendo los premios AMAS 2017 a instrumentistas, cantantes, creadores de vídeo, autores de bandas sonoras y diseñadores.

Una gala que abrió a golpe del rock enérgico de "Black Bears", una fiesta que este año tuvo nuevo presentador, Luis Serrano, que acompañó a Arantxa Nieto ante la indisposición de David Serna, habitual conductor de la gala.

Los AMAS siguen su camino tras doce años premiando todo y a todos los citados y también dando cada año más valor a la música electrónica, tanto entre los DJ, que ganó Mónika Osmo, como en la producción en directo, que logró "The Otter Gang".