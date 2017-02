La revolución en papel de Nuria Formentí

La galería ovetense Arancha Osoro presenta este jueves, 2 de febrero, a las 20.00 horas la exposición "Lo que no me pertenece", muestra monográfica de la artista Nuria Formentí, que presenta al público asturiano su producción de los últimos dos años. Una obra, tal y como precisa la propia artista, marcada por su trabajo con el papel como soporte, lo que sin embargo no le ha impedido realizar piezas de gran formato. La exposición se puede visitar hasta el 3 de abril.