La carta de la profesora que se ha hecho viral: "Los padres son el problema"

La jubilación de una profesora de Georgia ha revolucionado las redes sociales. La carta que la docente envió a un periódico local se ha convertido en viral y ha sido compartida miles de veces a través de Facebook. En la misiva la profesora aprovecha su jubilación para echarle la culpa a los padres de muchos de los problemas que sufren los estudiantes adolescentes. Esta es la carta que ha corrido como la pólvora por internet.

"Como maestra jubilada estoy harta de personas que no saben nada de las escuelas públicas o no han estado en un aula recientemente decidiendo cómo arreglar nuestro sistema educativo. Los profesores no son el problema. ¡Los padres son el problema! No están enseñando a sus hijos modales, respeto o incluso un conocimiento general de cómo llevarse bien con los demás.

Los niños vienen a la escuela con zapatos que cuestan más que el traje entero del maestro pero no tienen lápiz ni papel. ¿Quién los proporciona? Los maestros suelen sacarlos de sus propios bolsillos. Cuando miras a las esceulas que están "fallando" mira a los padres y estudiantes. ¿Vienen los padres a las noches de los padres?, ¿hablan regularmente con los maestros?, ¿se aseguran de que sus hijos estén preparados con los materiales necesarios?, ¿se aseguran de que sus hijos hagan los deberes? ¿Tienen números de teléfono de trabajo? ¿Toman los estudiantes notas en clase? Al mirar estos factores, verá que no son las escuelas que están fallando, sino los padres. Los maestros no pueden hacer su trabajo y el trabajo de los padres. ¡Hasta que los padres se aceleren y hagan su trabajo, nada va a mejorar!"