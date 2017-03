Los españoles tienen miedo de internet

Los españoles creen que su intimidad, la seguridad de sus datos personales, está en peligro por culpa de internet, según acaba de desvelar una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Ocho de cada diez personas consideran que es poco o nada seguro colgar en la red fotos o vídeos en los que aparezcan. Además, un 70% de los ciudadanos están convencidos que las distintas páginas web que visitan tratan de confundirlos para que no sepan qué se hará con los datos que los usuarios entregan. Pese esta sensación generalizada de engaño, sólo cuatro personas de cada diez lee las políticas de privacidad de las páginas que visita. Esta preocupación por las consecuencias que el uso de la red puede tener en la vida cotidiana se traduce en que más del 80% de los españoles opina que los menores de edad tienen que tener restringido total o parcialmente el acceso a la web. Entre los que abogan por "cortar" internet a los niños, un 27,3 por ciento opina que no debería permitirse en absoluto que se conectasen.



El último barómetro del CIS revela una seria preocupación entre españoles por los perjuicios que ya ocasiona en sus vidas el nacimiento de una nueva sociedad hiperconectada. Esta encuesta fue realizada en febrero pasado a partir de 2.487 entrevistas y retrata a una población temerosa por la seguridad y la privacidad de sus datos personales. También por el impacto de las redes sociales. Por ejemplo, el barómetro revela que uno de cada cinco españoles (21,2 %) se ha arrepentido alguna vez de haber publicado un comentario, una foto o un vídeo en una de ellas. Además, el 8,8 por ciento de los encuestados reconoció que tuvo problemas por haberlo hecho.



Tres de cada cuatro usuarios de internet está muy o bastante de acuerdo con la afirmación de que "es difícil controlar quién ve la información que se introduce en el perfil de las redes sociales" y más del 67 % opina que estos servicios no cuidan de la seguridad de los datos. En ese sentido, casi 8 de cada diez españoles considera que es poco o nada seguro colgar fotos o vídeos en internet.



La inseguridad de los usuarios parece la tónica generalizada en un país en el que el 77,5 de la población se conecta a diario a la web. El teléfono móvil es, para el 87% de los españoles conectacdos, la principal herramienta de consulta digital. No obstante, y pese a la progresiva penetración de las nuevas tecnologías, aún hay un 27,2 % de españoles que reconocen no haber accedido a internet en los últimos tres meses. Casi la mitad (46,9 %) alega que no lo hace porque no le gusta o no le interesa, mientras que el 38 % no usa la red porque no sabe cómo hacerlo.



La desconfianza ante este nuevo entorno digital se mezcla con una sorprendente despreocupación. El barómetro del CIS indica que tres de cada cuatro españoles está muy o bastante preocupado por la protección de los datos personales y el posible uso que otras personas puedan hacer de su información personal, sin embargo, el 61,8 % de los navegantes nunca o rara vez lee las políticas de privacidad de las páginas que visita. De hecho, más de la mitad de los encuestados considera estar poco o nada informado de los riesgos que puede conllevar proporcionar datos personales.



El barómetro de febrero ha dedicado especial atención a este asunto: el 70,7 % de los internautas entrevistados niega que las políticas de privacidad de los sitios de internet sean "claras y sencillas de entender" y el 70,2 % coincide en que las páginas intentan que los navegantes no sepan qué van a hacer con sus datos personales. Aun así, a más de cuatro de cada diez les importa más acceder a los servicios que ofrecen estos sitios que su privacidad y tan sólo un 23,8 % ha solicitado la cancelación o borrado de sus datos de algún registro.



Siete de cada diez internautas españoles cree que dar el número de tarjeta de crédito para realizar una compra por internet es poco o nada seguro y un 15,9 % reconoce haber recibido algún mensaje fraudulento para adquirir información confidencial. La información más preciada es la financiera y las huellas dactilares (el 85,9 % y el 84,6 % no las daría salvo que fuera imprescindible).



El impacto de las nuevas tecnología en los niños suscita tanta preocupación entre los adultos españoles que, según este barómetro, un 27,3 % considera que habría que prohibir totalmente su acceso, mientras que un 57,4 % piensa que habría que establecer "bastantes restricciones o controles" de uso.



La difusión de material gráfico comprometido, el dar información personal excesiva a desconocidos y sufrir acoso sexual son los principales riesgos que afrontan los menores en la red, según los resultados de la encuesta.



La búsqueda de información o documentación es el motivo principal por el que los españoles recurren a la red (90,8 %), aunque la gestión del correo electrónico (68,5 %), el acceso a las redes sociales (64,4 %) y la mensajería instantánea (62,1 %) también son relevantes. En cuanto al consumo de contenidos, el 51,2 % escucha o descarga música en internet, el 45,1 % ve películas o series, el 40,1 % lee o descarga libros o periódicos y revistas, mientras que el 27,8 % ve canales de televisión en directo o en diferido.



El barómetro del CIS ha sondeado en esta ocasión el campo tecnológico. Pero también ha pulsado los campos más tradicionales: la preocupación de los españoles por la corrupción y el fraude se ha disparado en el último mes 3,5 puntos. El paro sigue siendo el principal quebradero de cabeza nacional.