Julius: "El cachopo es un invento, no es más que un filete empanado"

"Julius" ha sido capaz de convencer a los espectadores de que se puede preparar un suculento menú en poco más de 20 minutos. El cocinero ha estado en Oviedo para participar en una mesa redonda sobre papel de la televisión y la gastronomía que se ha celebrado en Club Prensa de LA NUEVA ESPAÑA coincidiendo con el Primer Clinic de Minicocina. Curtido en las artes gastronómicas de la mano de cocineros como Karlos Arguiñano y Luis Irizar, Julio Bienert. "El fenómeno de la gastronomía se va a quedar. El público cada vez entiende más de cocina y gastronomía y son más exigentes".

El amor por la comida guió su camino hacia los fogones, "No sabía casi ni hablar y ya decía paella o gambas. Mi abuelo y mi padre eran dos grandes gourmets y me llevaban a comer a muchos sitios", explica. A la pregunta ¿Cachopo o Fabada?, Julius no tiene dudas. "Fabada. El cachopo es un invento que no define a los asturianos porque al final no deja de ser un filete empanado con una loncha de jamón y una loncha de queso". De su plato favorito, la fabada, el cocinero no se atrevería a hacer ua versión en su programa de Canal Cocina: "22 minutos con Julius". Lleva una década con este formato y está a punto de arrancar una nueva temporada. "Lo que hago es avanzar los pasos usando productos enlatados y conservas".