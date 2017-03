Sexo entre líneas: ¿Qué es y qué no es educación sexual?

Un proceso formativo centrado en hablar del coito y las diferentes prácticas eróticas NO ES EDUCACIÓN SEXUAL. En la educación sexual pueden tratarse cuestiones relacionadas con las prácticas eróticas, pero la EDUCACIÓN SEXUAL trata de hablar de todo lo que tiene que ver con los SEXOS: como nos construimos, como nos comunicamos, como nos relacionamos y como convivimos. En esa convivencia pueden o no entrar las prácticas eróticas, pero sin duda hay muchas más cosas importantes que es necesario trabajar: cómo gestionar conflictos, cómo entender los cambios de nuestros cuerpos, cómo aceptar las cosas que sentimos, etc.

Tampoco lo es un discurso basado en la anticoncepción, o en los peligros de las infecciones de transmisión genital o el VIH. Estos contenidos forman parte de un concepto más generalista llamado EDUCACIÓN PARA LA SALUD que puede tener relación con la educación sexual pero que, por sí mismo, no lo es. Recuerda que la educación sexual es mucho más que hablar de genitales.

A pesar de ello es una evidencia que la EDUCACIÓN SEXUAL trata de conseguir que las personas sean capaces de tomar sus propias decisiones respecto a su propia sexualidad. Por eso se ofrece información diversa sobre anticoncepción, aborto y recursos sociales y sanitarios. Limitar los datos a los que una persona puede acceder se llama MANIPULACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Hablar de los cuerpos y centrarse en todas las partes que lo conforman SI ES EDUCACIÓN SEXUAL. Lo que claramente no es educación sexual es un conocimiento limitado y engañoso de los cuerpos. En esto entran las funciones vitales, todas, incluso el embarazo. Hablar de cigüeñas u obviar partes del cuerpo como el clítoris se llama ENGAÑAR.

Establecer propuestas didácticas que traten la realidad social en torno a la sexualidad, y que hable de las diferentes orientación e identidades que existen SI ES EDUCACIÓN SEXUAL. La educación sexual nunca debe establecer criterios de valor: por ejemplo, no debe juzgar si una orientación es mejor que otra. El objetivo de la educación sexual es que las personas conozcan la realidad y que sean capaces de empatizar con ella, valorarla y respetarla.

Establecer un pensamiento único, en el que lo que se escapa de las normas es algo malo o negativo, se llama ADOCTRINAMIENTO. Por ejemplo, decir que TODaS LOS NIÑoS deben de ser algo en concreto es adoctrinamiento, mientras que explicar que hay niñAs que son una cosa y otros que son otra, y favorecer que todas pueden convivir de manera libre es EDUCACIÓN.

Señalar aquello que es diferente para apartarlo del discurso e incluso negar su existencia se llama DISCRIMINACIÓN, y por supuesto tampoco es educación sexual.

Imponer la ideología de padres, madres u organizaciones a los niños y las niñas alegando "la libertad de expresión" se llama PATERNALISMO, e impide el desarrollo libre y autónomo de las personas, dificultando la toma de decisión y entendiendo que infantes y adolescentes son personas "incapaces" para pensar y razonar. Está claro, eso tampoco es EDUCACIÓN SEXUAL ya que esta disciplina busca respetar a niños, niñas y jóvenes; escucharles, y hacer primar por encima todo sus voces y sus deseos.

Por eso en EDUCACION SEXUAL se tratan todas las realidades al margen de cuestiones ideológicas o morales, ya que vivimos en un entorno plural en el que hay tantas opciones como personas existen.

Nos venden como educación cosas que no lo son: adoctrinamiento, manipulación, engaños, paternalismo, sesgos, limites... y políticas de la prohibición. Y, sin embargo, se oscurece un tipo de educación, la sexual, con argumentos superficiales y que muestran un claro desconocimiento. Educación sexual no es imponer el aborto; promover la homosexualidad; imponer el género neutro o enseñar a follar: educación sexual es tratar el mundo en el que vivimos con respeto a todas las diversidades para que las personas se entiendan, se comuniquen, y convivan. Y para que, en definitiva, las personas entendamos que lo que nos diferencia es un valor y aprendamos a cuidarlo.