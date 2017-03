Tras el cotilleo llega la música

La noche del viernes, conocida durante años por ser el campo de batalla entre Telecinco y Antena 3 para dominar el mundo de los programa del corazón, se ha transformado ahora en la noche del entretenimiento musical y familiar. ¿El culpable? El éxito de "Tu cara me suena". Parece que fue ayer cuando en Telecinco se reían de "¿Dónde estás corazón? y llamaban a Antena 3 "la cadena triste". Eran los años en los que el experimento "Sálvame Deluxe" funcionó como un reloj y consiguió acabar con el programa estrella de la competencia. Antena 3 abandonaba los programas del corazón y rostros como Chelo García Cortés, Gema López o María Patiño pasaban a engrosar las filas de su antiguo enemigo. Sin saber exactamente las causas, la burbuja estallaba en Telecinco el pasado otoño con el éxito imparable de "Tu cara me suena", líder indiscutible la noche de los viernes, que dejaba a la cadena en shock y sin conseguir reaccionar. ¿El karma?

Como Telecinco no lidera las audiencias por casualidad, ayer estrenaron la tercera edición de "La Voz Kids". El programa, presentado por Jesús Vázquez y que cuenta con David Bisbal, Rosario Flores y Antonio Orozco en el papel de "coach", era su as en la manga para contrarrestar el órdago de Antena 3 al estrenar "Tu cara no me suena todavía", una versión en la que los concursantes son personas anónimas. ¿Ha funcionado la estrategia? Parece que sí, aunque ambas cadenas se han repartido la noche. "Tu cara no me suena todavía" ha ganado la batalla en cuota de pantalla y el talent infantil de Telecinco, que ha subido más de 10 puntos con respecto a "Sálvame Deluxe", ha liderado en número de espectadores.

Si hablamos de los datos, Antena 3 ha conseguido un 25.9% del share y 3.470.000 espectadores. El nuevo programa ha superado a todos los estrenos de la versión con famosos y se lleva el minuto de oro de la noche a las 23.22 horas superando los cinco millones de espectadores. Comparado con la final de "Tu cara me suena", el programa solo pierde dos puntos. En el lado contrario, Telecinco también tiene que estar de enhorabuena. Su apuesta por "La Voz Kids" ha conseguido un 24.1% de cuota de pantalla y 3.628.000 espectadores, unos datos que devuelven la esperanza a Mediaset en la noche de los viernes. El dato negativo, que también lo hay, es que los datos del estreno están por debajo de las dos últimas ediciones del talent infantil. Si miramos el rendimiento de ambos programas en estricta competencia ("Tu cara no me suena todavía" dura más), el empate es casi técnico y la balanza puede decantarse por cualquiera de los dos en las próximas semanas. Habrá que estar atento para ver como termina esta nueva batalla musical por la audiencia.

Con el estreno esta noche del reformulado "Sábado Deluxe", con mesa de actualidad y Lucía Bosé como invitada estrella, vuelve de nuevo el enfrentamiento de presentadores entre Jaime Cantizano y Jorge Javier Vázquez. Cantizano estrena en la 1 de Televisión Española el programa "Jugando con las estrellas" en el que los famosos participarán con sus hijos. La audiencia dirá si hay pelea o el duelo se queda en nada.

Si hablamos de polémicas, Irma Soriano, Josep Pedrerol y Ana Obregón son tres de los protagonistas de la semana. La presentadora tuvo un enfrentamiento en "Gran Hermano VIP" con Aída Nízar en el que saltaron chispas y tuvieron que intervenir sus compañeros para separarlas. Pedrerol ha sido el objeto de la mayoría de las mofas en las redes sociales esta semana por abrir el programa de Champions lamentando en directo que la clasificación del Barcelona no había podido ser, minutos antes de que consiguieran el pase tras golear al PSG. En el caso de Ana Obregón, la actriz, empresaria y bióloga se enzarzó con el programa "Hora Punta" después de que Cárdenas pusiera en duda que hubiese terminado sus estudios. Cabreada, subió las fotos de sus títulos aTwitter y soltó una "pullita" sobre la poca audiencia del programa de la 1. Vamos, duelos en la cumbre.