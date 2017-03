Las mejores aplicaciones digitales

Curiosidades en "streaming"

¿Qué canta Pablo Escobar en la ducha?, ¿de dónde es ese vestido? La aplicación Dive (Android, iOS, Smart TV) ofrece información en tiempo real de las series y películas en línea. Se trata del último lanzamiento de la empresa asturiana Touchvie que permite, gracias a la inteligencia artificial, obtener en el móvil o en la televisión todos los detalles de la serie del momento. Descarga gratuita.

Diseño para el hogar

Plantas de interior, piezas de decoración, proveedores cercanos y muchas ideas. Houzz (Android, iOS) se convierte en el mejor aliado para decorar o remodelar el hogar. Cuenta con más de 9 millones de fotografías de inspiración y el contacto con profesionales del sector. Houzz ha sido considerada la mejor aplicación de 2016 en los premios Google Play Awards. Descarga gratuita.

Los restaurantes más cercanos

La aplicación El Tenedor (Android, iOS) resulta de gran ayuda para buscar un lugar cercano para comer. El Tenedor es la rama culinaria de TripAdvisor, la conocida aplicación para valorar alojamientos y restaurantes. La aplicación muestra las opiniones de otros usuarios y permite reservar mesa con suculentos descuentos. Descarga gratuita.

Obras de arte en las fotos

Prisma (Android, iOS) convierte las fotografías y vídeos del móvil en auténticas obras de arte. La aplicación combina la inteligencia artificial con redes neuronales para aplicar filtros artísticos a las fotografías. La imagen final, inspirada en artistas como Munch, Van Gogh o Picasso, se puede guardar en el carrete y compartir en las redes sociales. Descarga gratuita.

A la caza del sacerdote

¿Necesitas una confesión urgente? La Iglesia católica se instala en el móvil en forma de aplicación. Confesor Go (Android, iOS) localiza al sacerdote más cercano para llevar a cabo la confesión. El párroco de Laviana, Luis José Fernández, fue el primer asturiano en hacerse un perfil en la aplicación que se activa siempre que se sienta en el confesionario para atender a quien lo necesite en el momento. Descarga gratuita.

La aplicación más cara que no hace nada

"Most expensive app" (la aplicación más cara) es toda una declaración de intenciones. Está entre las aplicaciones más costosas de Google Play aunque no sirve para nada. Lucir el icono del diamante en la pantalla del teléfono móvil es la muestra de que has podido comprarla. Este es su único objetivo. Las joyas de Abu Moo son otro ejemplo de aplicaciones caras e inútiles. Precio: 350 euros.

Capturas de pantalla infinita

¿Alguna vez ha necesitado crear una captura de pantalla de un contenido que sobrepasa lo que se muestra a simple vista? Existe una aplicación para este fin: Stitch It! (Android, iOS). Con ella es posible capturar el contenido de varias páginas en una sola imagen. Muy útil para compartir conversaciones, correos o páginas webs al completo. Descarga gratuita.