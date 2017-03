Los "nazis-chic" invaden Asia

Sobre una montaña de seis millones de cadáveres del Holocausto se hacen felices "selfies" los jóvenes "nazis-chic" de Asia. Vestirse de nazi, envolviéndose a conciencia con toda la iconografía del régimen que inventó la industrialización de la muerte en la Europa de mediados del siglo XX, se ha convertido en una moda irresistible para muchos jóvenes chinos, coreanos o indonesios del siglo XXI. Inexplicable.



Desde el año 2000 vienen sucediéndose episodios que demuestran la fascinación que la imaginería nazi ejerce sobre los "millennials" asiáticos. El último fue en diciembre. En un instituto de Taiwán los alumnos celebraron el décimo aniversario del centro con un desfile nazi, portando estandartes con esvásticas, el brazo en alto y vestidos con el uniforme negro de las SS. De fondo sonaba la marcha imperial de "Star Wars", la música de Darth Vader. Pocas semanas después, Sony Music tuvo que disculparse porque dos jóvenes japonesas de porcelana, las integrantes del grupo "Keyakizaka46", presentaron su nuevo disco vestidas de SS. En junio de hace tres años, en Bandung, Indonesia, reabrió el Soldatenkaffe, un café lleno de esvásticas y retratos del Führer. El gerente explica que todo este decorado es legal porque lo ha enfocado "desde una perspectiva histórica, sin apoyar ninguna ideología particular". Son sólo algunos ejemplos de cómo el "nazi-chic" arraiga en la región, según ha informado recientemente la revista "Quartz" en un reportaje sobre el preocupante fenómeno, que, pese a lo que pueda parecer, es estético. No esconde, por el momento, ninguna gana de invadir Polonia.



En el Centro del Holocausto y la Tolerancia de Hong Kong, el único en Asia que se dedica a preservar la memoria del exterminio judío, opinan que la ignorancia ha hecho mucho. Uno de sus cofundadores, April Kaminsky, afirma que la Historia de la II Guerra Mundial que se imparte en las escuelas de la región se centra en los episodios locales. En esas clases, los autores de las atrocidades son los japoneses. El genocidio cometido en Europa del Este se aborda de manera muy vaga.



Pero hay otros dos factores que influyen. Uno es "la envidia de la víctima". Es una teoría que argumenta Martin Chung, de la Universidad Baptista de Hong Kong. "Hay un sentimiento de que los judíos sufrieron, pero que otros pueblos también sufrieron". También desean "ser tomados en serio como víctimas". En este caso, el recuerdo del Holocausto "es víctima de su propio éxito". El segundo factor es que la utilización de la imaginería nazi resulta, a los ojos de estos jóvenes asiáticos, una forma de oponerse al sistema. "Eso no lo pueden hacer utilizando el simbolismo de izquierdas. En Taiwán, por ejemplo, eso sería imposible por su vínculo con la China comunista", afirma Chung. Y añade: "¿Qué vas a usar para ser realmente un antisistema? ¿Qué símbolos están permitidos y cuáles están disponibles? Es un poco como cuando utilizaban la gorra de Mao en Hong Kong antes de 1997, antes de la cesión de la soberanía del Reino Unido a China. Eso entonces sorprendió a la gente", añade este experto.