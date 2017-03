Jaime Gona y los hermanos Prada, savia asturiana en el Festival de Cine de Málaga

El cine asturiano brillará con luz propia en la 20.º edición del Festival de Málaga que subirá el telón el próximo viernes hasta el día 26. El certamen, una pasarela del cine español que llegará a las pantallas a lo largo del año, contará en su Sección Oficial a concurso con las películas "Pieles", ópera prima del actor Eduardo Casanova en cuya producción intervienen los hermanos Kiko y Javier Prada, y "Selfie" de Víctor García León, coproducida por Jaime Gona y con dos profesionales del Principado en su cartel: el actor que protagoniza la cinta, Santiago Alverú, y la directora de fotografía Eva Díaz. Se proyectará el sábado, día 18.



Los hermanos Prada explican a LA NUEVA ESPAÑA que su participación en "Pieles" -que se proyectará el día 24- llegó al proyecto "gracias a Eduardo Casanova que confió en nosotros para producir 'Eat my shit', el corto del que nace la película". Como en todo proyecto, lo más difícil es la financiación: "Siempre cuesta". Luego llegan las satisfacciones, claro: "Ver la película terminada, con su mezcla de sonido, su imagen etalonada, es como ver nacer a un hijo". La película llega precedida por la polémica tras la censura de Instagram del cartel en el que salen pezones y deformidades: "Vivimos en la época del no hagas esto, no hagas lo otro. Todo ofende. Bajo ese prisma deberíamos retirar de las gasolineras las cintas de chistes de Arévalo o Eugenio y descolgar 'La Maja desnuda' del Museo del Prado".



Casanova, señalan los hermanos Prada, "seduce como amigo, eso es lo más importante. En eso nos tiene ganados. Como director lo tiene claro y eso es básico. Es una gran director de actores". Los hermanos Prada, desde su productora "The Other Side Films", ejercen de productores asociados de "Pokeepsie Films" (Álex de la Iglesia y Carolina Bang) y "Nadie es Perfecto" (Kiko Martínez).



"Selfie" es la segunda película de Víctor García León. La primera, "Vete de mí", fue producida en 2007 por Juan Gona, padre de Jaime. Producida por Apaches, Gonita y II Acto, el cineasta asturiano subraya que "la idea de 'Selfie' era retomar el espíritu de las comedias españolas clásicas, las mejores películas de nuestra cinematografía, y revivir ese espíritu en la época en la que vivimos. Andamos todos muy perdidos, sin ningún tipo de referencia, sin orillas hacia las que remar y la gran mayoría de los días sin el privilegio de poder esbozar mínimamente nuestro futuro, solamente queda remar y remar y ver si con suerte acabamos en un sitio en el que nos guste estar, la vida viene como viene y la comedia debe aprovecharse, como pasa en 'Selfie' y como le pasa a su protagonista, Bosco porque 'Todos somos Bosco', esta última frase estuvo a punto de ser el título".



La presencia de esta doble participación asturiana en la gran pasarela malagueña coincide con otros proyectos de cineastas del Principado que son una realidad ya o están a punto de serlo: el estreno en 16 salas (ninguna asturiana) de "Neckan", de Gonzalo Tapia; los rodajes de "Maus", de Gerardo Herrero, "Marrowbone", de Sergio G. Sánchez y "Bajo la piel del lobo", de Samu Fuentes; y la anunciada puesta en marcha en otoño de "El silencio del pantano", primer largometraje del avilesino Marc Vigil (director de la exitosa serie "El Ministerio del Tiempo"). ¿Esta coincidencia de proyectos asturianos es señal de un cambio en los escenarios cinematográficos del Principado o algo coyuntural?



Jaime Gona es escéptico: "Lamentablemente no creo que esta coincidencia se deba a un cambio en la industria ni a que actualmente sea más fácil acceder a la financiación necesaria para poder rodar una película con unas mínimas facilidades, más bien es algo coyuntural, casi anecdótico propiciado por el ímpetu y compromiso de los creadores, por muy mal que nos vaya no renunciamos a seguir persiguiendo nuestro sueño, vivir del oficio que hemos escogido, nada más, ni nada menos. En el caso de los directores de los que estamos hablando, que ahora estén destacando a nivel nacional e internacional no se debe a un cambio propiciado por nadie sino únicamente a su tremendo sacrificio, esfuerzo y su mayor talento".



Samu Fuentes, por su parte, afirma que "los paisajes de Asturias tiran mucho. Hay localizaciones para todo, y la gente es espectacular. Pero estamos muy en desventaja con sitios como Euskadi, Navarra y Canarias, que tienen incentivos fiscales muy potentes. Canarias los tiene muy grandes, se van a poner a la par Pamplona y Euskadi. En el País Vasco no tienen la variedad de escenarios de Asturias, donde hay alta montaña o ríos, aunque sí tienen buenas localizaciones costeras. Pero al ser una autonomía foral pueden tener incentivos fiscales, y eso nos puede afectar negativamente como localización". Los Prada no titubean: "Asturias necesita un incentivo fiscal igual que el de Canarias y Navarra. No otro, con el mismo sería suficiente. Así muchas producciones se terminarían grabando en el Principado".