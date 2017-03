Un historiador sostiene que la batalla de Covadonga es "un invento copiado de la Biblia"

El escritor de novela histórica y profesor de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, José Luis Corral, defendió este lunes durante una conferencia en el palacio Conde Luna de León que la batalla de Covadonga nunca se produjo y que fue inventada por los cronistas de Alfonso III en el año 880, 160 años después del supuesto enfrentamiento militar, fechado en el 722.



Durante su conferencia, titulada "Covadonga: la batalla que nunca fue", Corral explicó que las crónicas de Alfonso III recogen la primera mención de la batalla, un acontecimiento que no aparece en ninguna de las grandes crónicas del siglo VIII.



El autor de novelas como "El trono maldito", "El caballero del templo", "El rey felón" y "El Cid" explica que "los historiadores españoles han trabajado sólo con las fuentes cristianas y no con las fuentes islámicas de la época". "Así que sólo se ha contado la mitad falseada de la historia", señaló. "En ninguna de las crónicas árabes se cita la batalla de Covadonga, y tampoco en las grandes crónicas del siglo VIII", indica. "Sólo se cita en las crónicas de Alfonso III para justificar que él es heredero del Reino visigodo", ha añadido.



Corral abunda en el "invento", al mantener que según sus estudios la narración de la supuesta batalla se habría copiado de la Biblia, concretamente de acontecimientos similares contados en los libros de los Jueces y de los Macabeos. Se trata, según el historiador, de una copia casi literal, en la que se cambian o introducen algunos nombres, como el de Pelayo, pero términos utilizados en el texto bíblico se mantienen. Es por eso, afirma Corral, que el copista escribe que "Pelayo derrotó a los caldeos".



El investigador no sólo niega que existiese la famosa batalla, sino también que se produjesen enfrentamientos dignos de mención entre cristianos y musulmanes durante los dos primeros siglos del periodo llamado "Reconquista". Un término, defiende, que "es un invento del siglo XIX".



"Es muy probable", no obstante, que sí existiera el rey Pelayo, matiza el escritor, dado que en este caso sí aparece tanto en las crónicas musulmanas como cristianas. Sin embargo, considera que no está claro quién fue realmente: "Unos lo presentan como un visigodo que se refugia en las montañas del Norte huyendo de los musulmanes y otros dicen que pudo ser un caudillo local de las aristocracias locales astures". Preguntado por la consecuencias del "invento" de la batalla, el levantamiento de un santuario en Covadonga y su importante significación social y turística en Asturias, Corral puntualiza: "Son cosas diferentes". "Eso es una cuestión de querencias, de sentimientos y de mitos. Los mitos son necesarios porque configuran la identidad de un pueblo, y los construye la gente, los historiadores y los literatos". "Si la gente quiere creer que ahí se apareció la Virgen para ayudar a las tropas de Pelayo a derrotar a los musulmanes, me parece perfecto. Otra cosa es la historia", afirma.