Eduardo Galán: "Me infiltré en Hazte Oír y vi que nadie normal podía ir con ellos"

La "prueba" de sonido ya dio señales del fino humor, luego vendría la parte transgresora de Darío Adanti y Eduardo Galán, fundadores y cabezas pensantes de la revista "Mongolia": "Hola, Rato; Rodrigo Rato", dijeron para "afinar" micros. Así comenzaron su charla en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de Oviedo, con Carlota Bárcena de presentadora y el profesor de Derecho Constitucional Miguel Presno centrando la cuestión. El profesor hizo una brillante exposición, comenzando por la interpretación de la libertad de expresión o el estado óptimo de la producción de humor, entre otras consideraciones. Presno ilustró y explicó los límites del humor mostrando casos, especialmente de Estados Unidos, que en España hubieran sido sacudidos por la ley. Uno de ellos fue una vieja entrevista "simulada" en la revista "Hustler" con un predicador puritano que posteriormente se enzarzó en los tribunales con Larry Flynt, el rey del porno en EE UU. El profesor utilizó varios ejemplos más que ilustró con varias portadas de "Mongolia" y algunas de "El Jueves".



Y rápido apareció la portada de "Mongolia" como "¡Mong Hola!", en tipografía de la revista "¡Hola!" y foto de la Infanta Cristina entre rejas. Ahí ya pusieron encima de la mesa tanto Galán, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, como Adanti su razonamiento, que resultó ser que para no armar polvareda política trataron de acusarlos por copia del logo de "¡Hola!". Galán hizo un inciso aquí para bromear sobre la paternidad de Cristina. Hubo una revelación explosiva de Galán: estuvo infiltrado en una manifestación contra el aborto de Hazte Oír: "Me disfracé de católico y vi que nadie que fuera normal iría con ellos. Ese autobús incitaba a la risa". Para cada cuestión desfilaba en pantalla una portada o una historia. Todo ello en un diálogo enriquecedor con el profesor Presno. Y entre ejemplo y ejemplo apareció que había que interpretar según el contexto; que silbar himnos o símbolos no está fuera de la ley, ni tampoco quemar fotos del Rey, únicamente por el riesgo del "elevado contenido de alcohol que contienen las fotos del Rey", bromeó de nuevo Galán.



También relataron los duros momentos que vivieron con la portada "Viva Cristo Gay", por la que recibieron de todo, incluida un carta "de 43 familias valencianas". Ellos pensaban que gay era un insulto. Les "explicamos que gay no es ningún insulto".