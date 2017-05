La familia de las Nintendo espera descendencia

La familia Nintendo está de enhorabuena. El 28 de julio llegará a Europa New Nintendo 2DS XL, una propuesta que se ubica entre las consolas Nintendo 2DS y New Nintendo 3DS XL. No vendrá solo con un pan bajo el brazo sino con tres: los juegos para la 3DS Hey! PIKMIN, Miitopia y Brain Training Infernal del Dr. Kawashima.

Esta nueva consola abatible al estilo 3DS podrá comprarse en las combinaciones negro/turquesa y blanco/naranja, y cuenta con el mismo tamaño de pantalla que la consola New Nintendo 3DS XL, pero las imágenes se mostrarán solo en 2D. Esta consola es más ligera que la New Nintendo 3DS XL, pero tiene la misma potencia y viene con NFC integrado para poder usar tarjetas y figuras amiibo. Es compatible con la biblioteca de juegos de Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS y Nintendo 2DS, incluidos los de personajes y franquicias como Mario, Peach, Yoshi, Kirby, Pokémon, Fire Emblem, Mario Kart, Super Smash Bros., Animal Crossing o The Legend of Zelda.





Hey! PIKMIN: En este Pikmin de estilo renovado, los jugadores guiarán al Capitán Olimar por niveles 2D de desplazamiento lateral y recogerán brotes de lustronio para abastecer su accidentada nave, el Dolphin II, y huir del planeta. Usando los controles de la pantalla táctil, los jugadores elegirán los Pikmin que quieren lanzar a los enemigos y objetos, lo cual será de vital importancia para triunfar ante los rivales y resolver los múltiples puzles que Olimar se encontrará a lo largo de su aventura.

Miitopia: Hay que formar equipo con el Mii y los Mii de los amigos para explorar el mundo personalizado de Miitopia. Luego, asignar diversos roles a los personajes Mii para colaborar para derrotar al señor oscuro que ha robado las caras de los habitantes de Miitopia. Los jugadores podrán traerse a sus personajes Mii de Miitomo o Tomodachi Life, o crear su propio equipo Mii en el juego. Este juego combina un tono desenfadado con elementos tradicionales de estrategia RPG, entre los que se incluyen la personalización, el cultivo de las relaciones interpersonales y la gestión de equipos.

Brain Training Infernal del Dr. Kawashima: Tercera entrega de la serie que ha vendido más de 15 millones de unidades en Europa. En esta ocasión, el juego busca entrenar los cerebros de los jugadores con una serie de ejercicios enfocados hacia la concentración.