El asturiano Florentino Flórez, finalista de nuevo a los Oscar del cómic

Florentino Flórez (Avilés, 1961) es finalista, por segunda vez, a los premios Eisner, los oscar del comic, con su libro "Ditko Unleashed" en la categoría de Mejor libro relacionado con los cómics. Flórez es profesor de Ilustración, Diseño Gráfico y Teoría de la Imagen en la Escuela Superior de Diseño de Palma, fue miembro muy activo del Salón del Cómic Principado de Asturias y de la revista «El Wendigo», crítico de cómics en «Diario de Mallorca» –del mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA–y el comisario de las exposiciones que se celebran en el Casal Solleric de Palma. "Ditko Unleashed", firmado junto a Fréderic Manzano, es el acercamiento al creador gráfico de "Spiderman" y "Doctor Extraño" y a su peculiar mundo artístico y moral.

Tiene un serio competidor en Krazy: George Herriman, A Life in Black and White, by Michael Tisserand (Harper), una biografía del autor de Krazy Kat (La gata loca), un pionero y vanguardista de los cómics que en 1913 creó alrededor de un triángulo amoroso entre una gata/ gato, un perro y un ratón un mundo extraño. Descendiente de criollos de Luisiana, sufrió problemas raciales por el color de su piel y su obra no tuvo la comprensión de los directores de los periódicos que la publicaban pero contó siempre con el apoyo incondicional del magnate de la prensa y la distribución de cómics William R. Hearst.

Steve Ditko también es un personaje de blancos y negros pero en este caso por sus convicciones ideológicas, basadas en los libros de Ayn Rand (autora de "El manantial") que le han llevado a imponer la creación de personajes sin fisuras morales, dudas ni defectos, lo que le acabó alejando de Marvel, donde la peculiaridad son los personajes neuróticos.

A sus noventa años Steve Ditko (Johnstown, Pensilvania, 1927) es un autor respetado por la profesión, al que Flórez defiende como un gran narrador visual pero que se fue marginando de la industria por esa aplicación a los cómics y a la vida del "objetivismo" de Rand, que defiende el egoísmo racional, el individualismo y el liberalismo como el único sistema económico que le permite al ser humano vivir como ser humano, usando de su facultad de razonar.

En 2013 Flórez también fue finalista a este galardón con su libro anterior, «Woodwork», biografía y estudio crítico del maestro Wally Wood, que definió gráficamente la ciencia-ficción en los años cincuenta. Este 2017 otro de los competidores de Flórez es The Life and Legend of Wallace Wood, vol. 1, editado por Bhob Stewart y Michael Catron.



Otros 6 españoles nominados



El asturiano no es el único español nominado a los premios, cuyo resultado se conocerá en julio dentro de la Comicon de San Diego. Concurren obras tan variadas como "Arrugas", de Paco Roca, una historia sobre el Alzheimer muy premiada o "¡Universo!" de Albert Monteys, una historia de ciencia-ficción del dibujante conocido por "El Jueves", publicado directamente en Internet, nominado a mejor cómic digital.

Spanish Fever, una selección de la novela gráfica española realizada por Santiago García (en España, "Panorama", editado por Astiberri) compite como Mejor antología con Island Magazine, revista coordinada por la gallega Emma Ríos que incluye varias historias de la autora.

También hay dos dibujantes españoles que trabajan en el mercado de los superhéroes: Gabriel H. Walta, nominado por sus episodios de La Visión escrita por Tom Kring (el creador de la serie televisa "Héroes") en la categoría de series limitadas y Pere Pérez que trabaja con Marguerite Sauvage, una superheroína encantadora, gorda y telequinética del universo Valiant que empieza a editarse ahora en España.