La obra "Mitos de Asturias", de Paco Abril, uno de los mejores libros infantiles de 2016

El libro "Mitos de Asturias", escrito e ilustrado por Paco Abril, articulista de LA NUEVA ESPAÑA, ha sido elegido como uno de los cien mejores títulos publicados en España el año pasado con el público infantil y juvenil como destinatario.



La elección corre a cargo de la prestigiosa revista "CLIJ" ("Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil"), que convoca todos los años a expertos en libros para la infancia y la juventud con el fin de que elaboren una lista con los mejores trabajos editados cada año en nuestro país. "Mitos de Asturias", publicado en castellano y en asturiano por la editorial Pintar-Pintar, figura en el primer lugar entre los libros dirigidos a lectores de 10 a 12 años.



El turolense Paco Abril, afincado en Gijón desde su infancia, reúne en "Mitos de Asturias" catorce textos y collages en torno a otras tantas figuras de la mitología asturiana. El volumen, según explica el autor, surgió de su encuentro con el libro "Del folklore asturiano: mitos, supersticiones y costumbres", de Aurelio del Llano. Su trabajo es una "revisión" de esos mitos. Abril reconoce que la Güestia ha sido el mito que más le costó representar porque "no quería hacer algo lúgubre o triste, sino alegre". En "Mitos de Asturias" Abril hace personificaciones de los mitos y dialoga con ellos. "He traído el mito a la ciudad porque me resulta más cercano. Cuando trabajo a veces tengo la sensación de que hay un trasgu cambiándome las cosas de sitio en la mesa".