Cano: "Esperamos al Presidente en el Día de les Lletres"

Las relaciones entre la Academia de la Llingua Asturiana y el gobierno regional asturiano de Javier Fernández no pasan por su mejor momento en vísperas de la celebración, el viernes en el Teatro Campoamor, del XXXVIII Día de les Lletres Asturianes. "Todo esto puede hacerse gracias al Ayuntamiento de Oviedo y de ninguna manera gracias al Principado", sentenció ayer Ana Cano en la presentación de la medalla de plata, diseño del artista Adolfo Manzano, que recibirá en el acto el poeta Xuan Bello, acreedor del I Premiu Nacional de Literatura Asturiana.



La academia, que quiere incidir en este día en la importancia de las mujeres en la "transmisión y dignificación" de la llingua, también ha hecho una edición especial de una selección de poemas de Xuan Bello, un cuidado volumen del que se tirarán tan sólo 200 ejemplares, diseñado por Monchi Pedreira.



El encuentro de Ana Cano ayer con los medios tenía dos objetivos: presentar los atributos del premio de Bello y subrayar la importancia de las escritoras en asturiano, a las que se dedica el número 33 de la revista "Lliteratura" de la Academia, que también se presentó ayer. Sin embargo, a preguntas de los periodistas, Ana Cano también entró a analizar las relaciones entre la Academia de la Llingua y el Gobierno regional. El motivo son los reparos de los interventores del Principado a los pagos a la academia el virtud de su estatus jurídico actual, lo que dejó sin ingresos a la institución desde principios de año, lo que afectó los sueldos del personal de la Academia, que tuvieron que se pagados con el remanente de tesorería de la institución.



La promesa del Principado es solucionar esa situación jurídica a través de un decreto que mantenga el carácter público de la entidad. Ana Cano rechazó rotundamente que la Academia se convierta en una sociedad privada, lo que supondría que "se perdería la esencia misma de una institución que tiene autoridad en la normativización de la llingua".



Así las cosas, y preguntada Ana Cano si espera la presencia del presidente regional, Javier Fernández, en el acto del Día de les Lletres, contestó con media sonrisa que la invitación se la habían enviado pero que aún no habían recibido respuesta. Cano añadió: "Siempre esperamos su asistencia en el Día de les Lletres de este año y en todos los días del año. El Día de les Lletres debería de ser el festejo más importante al que debería asistir un presidente de Asturias. Estamos esperando el día en el que el presidente del Principado sienta la obligación de venir". Luego se recordó que un día acudió Pedro de Silva cuando ostentaba el mando del ejecutivo autonómico pero luego ya no hubo más.