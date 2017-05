Los "dibujos animados" de Kentridge

El flamante premio "Princesa de Asturias" de las Artes es un artista multidisciplinar cuyos "dibujos animados" se han convertido en seña de identidad de una obra que, no obstante, salta de una disciplina a otra. Este es un recorrido audiovisual por alguno de sus trabajos.

Comencemos por esta entrevista con Kentridge donde explica su visión del arte al hilo de la exposición, "Fortuna", comisariada por Lilian Tone en 2014 en el Museo de Arte del Banco de la República, en Bogotá, Colombia.



Esta instalación se titula 'If We Ever Get to Heaven' de la exposicion de Kentridge en el Eye Amsterdam

Aquí explica la obra "Pain and Simpathy", de mayo de 2016

Este es el trabajo "Automatic Writing", de junio de 2008.



"Ubu Tells The Truth" es el título de este corto de 2012.



Y estas es la obra "What wil come", de mayo de. 2009, es una proyección anamórfica de una película de 35 milímetros transferida a un DVD



"The Black Box", del año 2012, es una especie de teatro mecánico, que combina animación, títeres y música. Este vídeo está filmado en el Museo Histórico Judío de Amsterdam, donde se expuso la obra.



Su genio creativo también se atreve con los montajes escenográficos. En este vídeo se de cuenta del diseño artístico que hizo para "La Flauta Mágica"en 2005 de "La flauta mágica" de Mozart (1791), donde hace pasar los temas originales de la ópera a través del amargo legado del colonialismo. "La combinación más tóxica en el mundo es la certeza de tener razón y el monopolio del poder", dice el artista, que proyecta el personaje de Sarastro en el papel de un señor colonial, "una figura benévola que esconde a un monstruo".